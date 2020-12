Samsung Galaxy S21: trapelati i nuovi render, avete anche voi un déjà vu?

Avevamo già sentito in precedenza che Samsung Galaxy S21 potrebbe avere un design molto simile a quello di Galaxy S20, e alcuni render trapelati da poco suggeriscono che lo stesso sarà per Galaxy S21 Plus.

Le immagini sono state condivise da Pigtou, in collaborazione con il leaker @xleaks7. Nessuno dei due rappresenta un nome affermato nel mondo delle indiscrezioni sugli smartphone, quindi le informazioni contenute in queste immagini vanno prese con la dovuta cautela.

Here it is! The complete look of #Samsung #GalaxyS21Plus / #GalaxyS30Plus based on leaked CAD drawings. + 4k video + dimensionsThanks to my partners at @pigtou_ - https://t.co/VsrrPfIYbgFollow for more content!#android pic.twitter.com/JwvsjDUxxCDecember 1, 2020

Nelle immagini viene rappresentato uno smartphone praticamente identico a Galaxy S20 Plus. Le differenze sostanziali sono solo due.

La prima è il comparto fotografico, che nel nuovo smartphone sembra fondersi alla perfezione con la scocca, mentre su Galaxy S20 le fotocamere erano racchiuse in un blocco distinto.

La seconda è il display piatto, mentre Galaxy S20 come ben sappiamo è dotato di display curvo. Questa non è la prima volta che sentiamo qualcosa del genere, il che contribuisce a dare credibilità a questi render.

Un display controverso

The design of this Galaxy S21+ is very beautiful, especially the back, but the front is inaccurate. For the front design, please refer to the fourth picture. pic.twitter.com/0C0Ocm036CDecember 1, 2020

Poco dopo la pubblicazione delle immagini, il famoso leaker @UniverseIce le ha definite poco accurate per quanto riguarda la riproduzione del display. Le immagini sono state ripubblicate, con l'aggiunta di un altro render rappresentante l'aspetto che potrebbe avere lo schermo secondo il leaker.

Le differenze tra le immagini pubblicate originariamente e il post di @UniverseIce sono minime: i render pubblicati da quest'ultimo mostrano cornici leggermente più spesse e un foro di dimensioni maggiori per la fotocamera frontale.

Samsung Galaxy S21 dovrebbe devuttare a gennaio o febbraio 2021, e fino ad allora purtroppo non sapremo nulla di certo riguardo il suo design.