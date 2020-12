Samsung Galaxy S21: le prestazioni saranno molto migliori del previsto

The Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung probabilmente utilizzerà due processori diversi per Samsung Galaxy S21: i modelli distribuiti negli USA dovrebbero montare il nuovo Snapdragon 888, mentre la versione commercializzata in Europa dovrebbe essere dotata del chipset Exynos 2100. Alcuni benchmark suggerivano che le prestazioni dei due processori sarebbero state molto diverse, ma a quanto pare non sarà così.

Gli ultimi risultati ottenuti su Geekbench 5 sono stati condivisi da @UniverseIce (un leaker affidabile) e mostrano come si comporta uno smartphone dotato di chipset Exynos 2100. Il nome dello smartphone in questione non è stato reso noto, ma il numero del modello è SM-G996B, che in precedenza era stato collegato a Samsung Galaxy S21 Plus.

Il risultato è di 1.089 punti single-core e di 3.963 punti multi-core. Per fare un paragone, altri due benchmark precedenti dell'Exynos 2100 mostravano risultati di 1.006 / 3.059 e 1-038 / 3.060 punti.

I nuovi risultati quindi riportano punteggi single-core solo leggermente più alti, ma nettamente superiori in multi-core.

Si tratta di un punteggio talmente alto da battere addirittura quello totalizzato dallo Snapdragon 888: la stessa Qualcomm aveva condiviso un risultato di 3.794 punti multi-core per il suo processore, mentre in un benchmark di Galaxy S21 Plus trapelato precedentemente lo Snapdragon 888 raggiungeva i 3.319 punti. Nello stesso benchmark il punteggio single-core era di 1.120 punti, leggermente più alto rispetto a quello segnato da Exynos.

A giudicare dalle ultime notizie sembra dunque che l'Exynos 2100 offrirà performance simili allo Snapdragon 888, se non addirittura leggermente migliori. Ottime notizie per chiunque fosse preoccupato riguardo la possibilità di acquistare una versione depotenziata del Galaxy S21.

Naturalmente tutte queste informazioni vanno obbligatoriamente prese con le pinze, soprattutto considerando che sono molto diverse da quelle che erano state diffuse precedentemente.

Galaxy S21 diventerà uno dei migliori smartphone del 2021?

Via Phandroid