Samsung Galaxy S20 Ultra 5G avrebbe una fotocamera a periscopio da 48 MP

Nel corso di quest'ultimo periodo si sono susseguiti molti rumors sul Samsung Galaxy S20 , ma nessuno come quest'ultimo: di recente sono circolati una serie di presunti rendering per la stampa dello smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, incluso il suo caratteristico dosso nella parte posteriore per la fotocamera.

A differenza degli altri rendering relativi ai nuovi modelli della serie S20 che mostravano un blocco verticale di obiettivi in stile domino su un vetro nero lucido, questo (per gentile concessione dell'informatore Ishan Agarwal e 91Mobiles) mostra un blocco con tre obiettivi della fotocamera nella parte superiore lucida e un presunto obiettivo zoom a periscopio nella parte inferiore.

(1/3) Exclusive: Samsung Galaxy S20, S20+ and S20 Ultra Official Renders are here! Starting with Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, it will start at €1349 for 128GB variant. S20 Ultra 5G 512GB will cost €1549. Colours: Cosmic Grey and Cosmic Black.LINK: https://t.co/Ldbj2LH0A0 pic.twitter.com/ZX3W74WxWqJanuary 23, 2020

Ovviamente, si è creato un notevole interesse intorno al tanto citato teleobiettivo, che potrebbe includere uno zoom ottico 5x, uno zoom "lossless" 30x e una funzione "Space Zoom" da 100x. Nella parte superiore in vetro lucido ci saranno probabilmente gli obiettivi che abbiamo già descritto sugli altri telefoni S20: uno da 108 MP, uno da 12 MP ultra-wide e un sensore a tempo di volo.

É presente anche un'altra particolarità abbastanza strana descritta in questa notizia sul Samsung Galaxy S20: i bordi curvi 3D, tipici dei telefoni della serie S, saranno attenuati a un livello inferiore, ossia a 2,5D, anche se al momento ignoriamo il significato di questa caratteristica. In base a queste voci, l'Ultra 5G sarà disponibile in due colori: Cosmic Grey e Cloud Blue.

Le notizie suggeriscono anche caratteristiche che abbiamo già visto, come un grande display da 6,9 pollici, un foro allineato al centro per la fotocamera selfie e una frequenza di aggiornamento dello schermo di 120Hz.

L'altra sorpresa del Samsung Galaxy S20 Ultra 5G è, ovviamente, il nome: non abbiamo mai visto un telefono top di gamma di questo tipo avere l'etichetta 5G prima di oggi. Certo, potrebbe esserci una versione 4G di cui non siamo a conoscenza, ma è improbabile. La nostra teoria è che Samsung stia solo cercando di sottolineare il fatto che abbia un telefono di punta 5G, caratteristica che ancora l'iPhone non avrebbe (vedi iPhone 12).

Samsung, molto probabilmente, vuole anche distinguere l'Ultra dal precedente modello di punta Samsung Galaxy S10 5G. Per farlo, l'azienda coreana chiamerà il suo top gamma S20, nome più conforme alla sua potenza.

La cosa curiosa è che Agarwal menziona i prezzi del Galaxy S20 e, nello stesso tweet, elenca il Galaxy S20 4G tra i nuovi telefoni Samsung. Tuttavia, sappiamo che il chipset Qualcomm Snapdragon 865, probabilmente quello che alimenta la serie di telefoni S20 negli Stati Uniti, include un modem 5G.

Analisi del prezzo di Samsung Galaxy S20

Queste voci sul Samsung Galaxy S20 includono i prezzi in euro insieme all'avvertimento di non convertirli. È un'affermazione ragionevole data l'abitudine di Samsung di arrotondare i prezzi. Ma per dare un'idea sul prezzo, li abbiamo inclusi comunque.

Galaxy S20 4G: €899 (circa $993 / £757 / AU$1,452)

Galaxy S20 5G: €999 (circa $1,104 / £841 / AU$1,613)

Galaxy S20 Plus 5G: €1,099 (circa $1,215 / £926 / AU$1,775)

Galaxy S20 Ultra 5G, 128GB: €1,349 (circa $1,491 / £1,136 / AU$2,179)

Galaxy S20 Ultra 5G, 512GB: €1,549 (circa $1,712 / £1,305 / AU$2,502)

I rendering di S20 e S20 Plus

Il rumor mostra anche i probabili rendering per la stampa sia del modello standard Samsung Galaxy S20 che del Samsung Galaxy S20 Plus, dandoci una visione chiara di entrambi i telefoni - supponendo vere queste informazioni.

(2/3) Samsung Galaxy S20 will be available in Cosmic Grey, Cloud Blue and Cloud Pink (renders not available as of now). Reply with your thoughts regarding pricing and the design!S20 4G: €899S20 5G: €999#GalaxyS20 #UNPACKED #SamsungLINK: https://t.co/Txw9gjan11 pic.twitter.com/I9m2kJGTU0January 23, 2020

Inoltre tutto ciò potrebbe essere anche plausibile, considerando anche ciò che abbiamo sentito precedentemente: l'S20 monterebbe un display da 6,2 pollici, mentre l'S20 Plus avrebbe uno schermo più grande da 6,7 pollici. Sul retro di ciascuno sarebbe presente lo stesso blocco fotocamera in vetro lucido con una fotocamera principale da 12 MP e uno zoom più grande da 64 MP (ma solo un teleobiettivo 3x). Un sensore di profondità a tempo di volo sarebbe presente solo sul modello Plus.

Dal punto di vista del colore, entrambi i telefoni arriveranno in Cosmic Grey e Cloud Blue, anche se hanno una tonalità esclusiva a testa: Cloud Pink per Galaxy S20 e Cosmic Black per S20 Plus. Più colori potrebbero essere disponibili al lancio, anche se quelli proposti finora sembrano piuttosto interessanti.

In altre parole, nulla di drasticamente nuovo per i due telefoni che abbiamo già visto, ma una conferma aggiuntiva è sempre rassicurante.

Via PhoneArena