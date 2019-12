Samsung Galaxy S11 Plus, nuovo sensore per la fotocamera e batteria più grande

Il Samsung Galaxy S11 sarà in vendita a febbraio 2020, tuttavia tre nuovi rumor offrono ulteriori indizi sul Galaxy S11 Plus; descrivono in dettaglio le dimensioni della batteria, le specifiche della fotocamera e il design dell'S11 Plus. Le informazioni provengono da diverse fonti e le abbiamo riunite qui per voi.

Trattandosi di rumor non v’è certezza sull’autenticità delle stesse ma sono in linea con quanto riferito dalle nostre fonti.

Grande batteria

Pare che il Galaxy S11 Plus disporrà di una batteria da 5.000 mAh, 900 mAh in più rispetto alla quella dell' S10 Plus . GalaxyClub è riuscito a mettere le mani su una batteria da 5.000 mAh che sembra destinata al dispositivo, c'è persino un'immagine a convalidare il dato.

Speriamo vivamente che la capacità della batteria dell’S11 Plus sia tale poiché gli schermi di questa “famiglia” sono, solitamente, alquanto energivori.

Nuova fotocamera

Pare che la fotocamera principale del Samsung Galaxy S11 e, presumibilmente, anche dell’S11 Plus, avrà un obiettivo principale da 108 MP, ma, secondo il noto leaker di Twitter @UniverseIce , sarà un sensore aggiornato/modificato da Samsung.

Si parla di un sensore aggiornato poiché, secondo UniverseIce, sarà migliore di quello che ha debuttato nello Xiaomi Mi Note 10 ; abbiamo testato quest’ultimo e vi garantiamo che la fotocamera è impressionante e se il nuovo sensore fosse persino meglio, il Galaxy S11 potrebbe diventare il miglior smartphone del 2020.

The Galaxy S11+ uses a 1 / 1.3-inch 108MP Samsung exclusive custom sensor, which is superior in quality to ISOCELL Bright HMX and has a high cost.December 8, 2019

Nuovo design

Sono trapelate anche delle immagini sfocate del presunto modello; i rendering, condivisi anche da @UniverseIce, mostrano qualcuno che scorre lo schermo e scatta una foto su quello che sembra un telefono con un ampio display.

La grande novità qui è che l'array delle fotocamere si trova in una posizione diversa da quella dei precedenti Galaxy S; sui modelli attuali, infatti, le fotocamere sono disposte in un blocco orizzontale al centro del pannello posteriore mentre in questa immagine si nota una disposizione verticale sulla sinistra simile alla quella dell'Honor V30.

Le voci in merito al cambio di fotocamera o alla disposizione dei sensori sono molte e contrastanti. Questa scelta è probabilmente dovuta all’aumento di volume di tali sensori; la fotocamera da 108 MP e un eventuale obiettivo periscopico 5x richiederebbero, per l’appunto, molto spazio.