Licenza Windows 10 Pro a meno di dieci euro? Sì grazie

Nota: questo articolo è stato realizzato in collaborazione con WhoKeys

La maggior parte dei computer del mondo ha Windows come sistema operativo, in particolare Windows 10. Se scegliete uno dei migliori portatili il SO Microsoft sarà già installato (nella maggior parte dei casi) ma se decidete di assemblare il PC, oltre all’hardware dovrete comprare anche la licenza di Windows 10.

Quindi, se state cercando i migliori prezzi per Windows 10 , l’offerta di Whokeys dovrebbe senza dubbio interessarvi. Si tratta di un venditore piuttosto giovane (il sito è online da poco più di un anno), ed è quindi relativamente normale che cerchi di farsi notare con offerte aggressive. Per la stessa ragione, però, è lecito aspettarsi qualche problema qui è la. Meglio armarsi di pazienza in anticipo.

Whokeys infatti offre una licenza Windows 10 Pro a solo 12,36 euro , uno tra i prezzi più bassi che si possano trovare in rete. L’offerta è per una licenza OEM globale, valida cioè in tutto il mondo. La sigla OEM significa Original Equipment Manufacturer, e indica i produttori di PC.

Non solo, una volta messa la licenza nel carrello, inserendo il codice TT20 potrete avere un ulteriore sconto e avere la licenza di Windows 10 Pro a solo 9,89 euro. Un prezzo praticamente imbattibile.

Queste licenze, in altre parole, sono state create da Microsoft specificamente per aziende come Dell, HP, Acer e così via.

Licenza Windows OEM, è legale comprarla?

In poche parole, sì è legale. È la stessa Microsoft a informarci, con una pagina dedicata all’argomento sul sito ufficiale.

In sintesi, anche se le licenze di Microsoft sono dedicate alle aziende che producono PC, un consumatore può comprarne una legalmente (ed è legale venderla) se sta assemblando un nuovo PC. Anzi, specifica la pagina di Microsoft, può farlo anche un tecnico che prepara il computer per il proprio cliente.

“Un system builder è chiunque assembli, riassembli o installi softwre su un computer nuovo o usato. Questo prodotto non viola diritto di copyright, marchio o altri tipi di diritto”.