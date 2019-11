Samsung Galaxy S11 con solo sblocco facciale come iPhone e Pixel, ma perché?

Diverse aziende di smartphone, tra cui Apple e Google, utilizzano il riconoscimento facciale avanzato per sbloccare lo smartphone e sembra che ora anche Samsung sia pronta a fare la stessa cosa, almeno secondo alcune nuove informazioni sul Samsung Galaxy S1.

Quella notizia arriva da Max Weinbach (ne ha scritto su XDADevelopers), che ha notato righe di codice in un'app di sblocco facciale, appartenenti al Samsung Galaxy S11.

Picasso è un nome in codice per Galaxy S11 - lo abbiamo sentito da molte voci di corridoio, e ha senso data la tendenza di Samsung a nominare i suoi dispositivi con nomi di pittori e artisti (da Vinci era il nome in codice per il Galaxy Note 10).

Inoltre, l'artista Pablo Picasso era particolarmente noto per i suoi ritratti, quindi l'uso dello sblocco facciale - il posizionamento del viso davanti alla macchina fotografica - è tematicamente appropriato.

Another (exclusive) S11 leak(?). In the Face Service app, Samsung has started to work on the UX_Picasso. Essentially, the UX for the S11. In reality, it doesn't say much about anything besides Samsung is actively working on facial recognition. pic.twitter.com/FNFrK158iuOctober 28, 2019