Samsung Galaxy S10 Plus è lo smartphone dell'anno per TechRadar

Samsung Galaxy S10 Plus

TechRadar ha dichiarato il Samsung Galaxy S10 Plus 'Smartphone dell'anno' alla cerimonia del Mobile Choice Consumer Awards 2019 di Londra.

Lo smartphone top di Samsung ha così battuto una concorrenza agguerrita formata dai migliori modelli di Google, Huawei, Apple e OnePlus.

I TechRadar Mobile Choice Consumer Awards prendono in considerazioni i migliori dispositivi hardware degli ultimi dodici mesi.

I premi vengono attribuiti dai 34.000 lettori che hanno votato insieme a una giuria di esperti del settore e di giornalisti.

Chi ha vinto di più?

Samsung non ha vinto solo il premio di miglior smartphone ma anche quello di 'Miglior produttore di smartphone' e 'Miglior indossabile' per il Samsung Galaxy Watch.

Il premio di 'Miglior Smartphone di fascia media' per i modelli da 250 a 600 euro è andato a Google Pixel 3a e Pixel 3a XL.

Huawei ha invece avuto il riconoscimento di 'Miglior smartphone economico' (sotto i 250 euro) per Huawei P Smart 2019 e quello di 'Miglior Camera Phone' per Huawei P30 Pro.

Apple ha invece vinto il premio come 'Miglior Gaming Phone' per iPhone XS Max e 'Miglior Assistenza' per Apple Care.

Amazon ha vinto come 'Miglior store Online ' e 'Miglior accessorio per Smart Home ' con il Amazon Echo Dot

Sky ha invece vinto come 'Miglior TV Provider'

I premi sono stati consegnati al Cafe De Paris a Londra con la presenza dei rappresentanti dei principali produttori IT.

Gareth Beavis, Editor in Chief di TechRadar e presentatore della serata ha dichiarato: "Venire al Cafe de Paris è stata una mossa brillante, vista l'accoglienza".