Samsung Galaxy Note 20, la presentazione è imminente

La gamma Samsung Galaxy Note ha molto successo e di solito gli smartphone della serie Galaxy Note vengono annunciati nella seconda metà dell'anno, in occasione di uno degli eventi Unpacked di Samsung. Per Galaxy Note 20 , tuttavia, le cose potrebbero essere leggermente diverse.

Samsung ospita due eventi Unpacked ogni anno per presentare i dispositivi di punta della serie Galaxy S e Galaxy Note. L’uscita di Note 20 è prevista per agosto, e Samsung avrebbe dovuto preparare sia un evento di lancio fisico che virtuale. Secondo un’indiscrezione però, l’azienda ha cambiato idea.

Il Samsung Galaxy Note 20 sarà il primo smartphone di punta del colosso sudcoreano a esser svelato durante un evento esclusivamente online. Le attuali linee guida, necessarie per far fronte alla pandemia in corso, attualmente vietano l’assembramento di persone e i viaggi per motivi non urgenti, il che renderebbe praticamente impossibile portare migliaia di partecipanti in sede.

In occasione di questo evento, l’azienda dovrebbe svelare anche il Galaxy Fold 2 e una variante economica del Galaxy Fold .

La gamma Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe prevedere due modelli, tra cui una variante Plus dotata di una scheda tecnica superiore. Entrambi dovrebbero offrire display con un’elevata frequenza di aggiornamento variabile, ma solo il modello Plus dovrebbe montare uno schermo con risoluzione QHD+. Il comparto fotografico posteriore dovrebbe includere un obiettivo primario da 108MP, affiancato da una lente ultra-grandangolare e un teleobiettivo. Incerto invece il supporto allo zoom digitale 100x.

Galaxy Fold 2 dovrebbe essere un upgrade del primo Fold, del Flip e dello stesso Note 20; dovrebbe esser caratterizzato da un design e fotocamere migliori, e includere una stilo. Come se non bastasse, il prezzo di lancio dovrebbe essere inferiore a quello del Galaxy Fold. Samsung non ha ancora confermato ufficialmente se la presentazione di Note 20 avverrà con un evento esclusivamente online, ma, nell’attuale scenario, è improbabile che si tenga un evento fisico.