Samsung, ecco le presunte date di uscita del Galaxy S20 e Galaxy Fold 2

La nuova serie Samsu n g Galaxy S20 e lo smartphone pieghevole Galaxy Fold 2 verranno presentati in occasione di un grande evento l'11 febbraio, ma la domanda di tante persone è quando gli smartphone saranno effettivamente disponibili per l'acquisto.

La risposta potrebbe averla una nuova indiscrezione, anche se siamo sorpresi delle date così come sono ipotizzate.

L’indiscrezione proviene da Max Weinbach su Twitter, un leaker che è stato prolifico nelle ultime settimane con indiscrezioni una dietro l’altra sui dispositivi Samsung in arrivo. La notizia suggerisce possibili date di uscita per lo smartphone pieghevole e non solo, ma non è chiaro da dove provenga la fonte di Weinbach.

Secondo Weinbach, il Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra saranno disponibili per l'acquisto il "primo venerdì di marzo", che è il 6 marzo.

A confronto, il Samsung Galaxy S10 arrivò nei negozi 17 giorni dopo la presentazione, quindi dovremo aspettare una settimana in più prima di mettere le mani sul nuovo smartphone quest'anno.

Weinbach aggiunge che il Galaxy S20 Ultra "dovrebbe essere venduto" per $ 1.300 (circa 1180 euro al cambio attuale), che è un prezzo elevato per qualsiasi smartphone.

E il Samsung Galaxy Fold 2?

La parte curiosa è che Weinbach suggerisce anche che il Samsung Galaxy Fold 2, o Galaxy Z Flip, come alcuni lo hanno chiamato, sarà disponibile dal 14 febbraio, appena tre giorni dopo la sua presentazione. È una sorpresa, dal momento che il Samsung Galaxy Fold è stato messo in vendita diversi mesi dopo il Galaxy S10. Ciò era dovuto problemi di affidabilità, ma anche la data di rilascio prevista iniziale del Fold era successiva a quella del Galaxy S10.

Weinbach sostiene che il prezzo del Galaxy Fold 2 è di $ 1.400 (circa 1270 euro), che è molto più basso rispetto al suo predecessore, che costava circa 1800 euro. In precedenza abbiamo sentito che il Fold 2 è anche uno smartphone più piccolo e di fascia media, quindi il prezzo più basso si allinea con le indiscrezioni.

Nel complesso, i prezzi corrispondono a ciò che avevamo sentito e previsto, ma siamo un po sorpresi dal fatto che lo smartphone pieghevole possa essere presentato prima del suo parente con design piatto. Ciò potrebbe indicare che Samsung sta cercando di enfatizzare un po di più questo smartphone futuristico, ma potrebbe anche essere il caso che questa indiscrezione sia sbagliata.

Lo scopriremo sicuramente l'11 febbraio, quando ci aspettiamo di vedere la presentazione del Samsung Galaxy S20 e del Galaxy Fold 2 (e forse anche degli auricolari true wireless).