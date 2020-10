Realme, I nuovi smartwatch e fitness tracker faranno concorrenza a Fitbit

Realme è un'azienda cinese che, al momento, non gode di una grande notorietà al di fuori dei confini asiatici. Tuttavia, con l’arrivo di una nuova gamma di prodotti qualitativamente validi venduti ad un prezzo conveniente, le cose potrebbero cambiare radicalmente.

Tra questi ci sono senza dubbio il nuovo smartphone Realme X3 Superzoom, lo smartwatch Realme Watch, il fitness tracker Realme Band e infine gli auricolari true wireless Realme Buds Air Neo.

Di seguito vi parleremo delle caratteristiche di questi prodotti che fanno del rapporto qualità prezzo un punto cardine. Lo smartwatch e il fitness tracker somigliano molto a Fitbit Versa e Fitbit Inspire in termini di design e funzioni ma hanno un prezzo decisamente più basso. Per questo motivo, i dispositivi potrebbero rivelarsi agguerriti concorrenti dei loro rivali più blasonati.

Del resto, per ora non sappiamo molto su questi prodotti e dovremo testarli per verificare se tengono fede alle specifiche dichiarate. Se non avete intenzione di attendere le nostre recensioni potete decidere di comprare (o preordinare) i prodotti Realme direttamente dal sito ufficiale .

Uno sguardo ai nuovi prodotti realme

Realme X3 Superzoom è il più recente smartphone prodotto dall’azienda cinese e le sue specifiche, sulla carta, sembrano ottime. La fotocamera principale ha un sensore da 64MP affiancato da un teleobiettivo da 8MP (con zoom digitale 60X), una lente macro da 2M e un obiettivo ultra grandangolare da 8MP. Frontalmente sono presenti due fotocamere, o selfie camera, una con un sensore da 32MP l’altra grandangolare da 8MP.

Il processore è uno Snapdragon 855 Plus, il top di gamma Android del 2019, affiancato da 12GB di RAM, 265GB di memoria interna, una batteria da 4,200mAh e una ricarica veloce da 30W. Il display misura diagonalmente 6,6 pollici ha una risoluzione FHD+ con una frequenza di aggiornamento da 120Hz ed è interrotto solo dal comparto che ospita le due fotocamere frontali.

(Image credit: Realme)

Le specifiche sono senza dubbio notevoli, soprattutto se si considera che Realme X3 Superzoom viene venduto a €499,00, un prezzo davvero basse per quello che offre.

Realme Watch è un altro dispositivo dal prezzo conveniente e viene venduto a €54,99. Somiglia a Fitbit Versa, con l’unica differenza che quest'ultimo costa circa il doppio. L’orologio presenta un display da 1.4 pollici con cardiofrequenzimetro, monitoraggio della pressione sanguigna e rilevamento di 14 differenti discipline sportive. Molte delle sue funzioni sembrano orientate al fitness e rimane da capire quanto bene può adattarsi ad un utilizzo quotidiano anche se dispone di notifiche e di un supporto per la riproduzione di brani musicali.

Realme Band è un fitness tracker economico che costa €24,99 e potrebbe dare filo da torcere a Xiaomi Mi Band 4 e Huawei Band 3. Il dispositivo supporta 9 differenti modalità sport, tra cui una dedicata al cricket, ed è in grado di monitorare la frequenza cardiaca e il sonno, oltre ad avere la protezione IP68.

Infine gli auricolari Realme Buds Air Neo sono disponibili per €39,99. Si tratta di cuffie true wireless con un’autonomia dichiarata di 17 ore e tecnologia low-latency. Del resto non sappiamo dirvi nulla riguardo la qualità dell’audio, almeno per ora.

Questi prodotti sembrano tutti validi e capaci di dare del filo da torcere alla concorrenza. Se il prezzo basso non comporterà la rinuncia a funzioni e qualità, i dispositivi Realme potrebbero farsi strada nelle classifiche dei migliori prodotti in circolazione. Appena li avremo testati saremo in grado di dirvi di più.