Radeon RX 7000, le nuove GPU AMD raggiungono frequenze stratosferiche

Mentre Nvidia ha ufficialmente presentato la sua nuova gamma di GPU RTX 4000, le voci sulla prossima generazione di schede grafiche AMD, vale a dire le Radeon RX 7000, continuano senza sosta.

Le più recenti provengono dall'insider hardware HXL e annunciano un pauroso incremento prestazionale nei nuovi modelli, grazie al quale AMD potrebbe insidiare lo storico rivale Nvidia. Stando a quanto condiviso, un non precisato modello di Radeon RX 7000 sarebbe in grado di avvicinarsi ai 4GHz in modalità boost.

Almost 4Ghz GPU😱 pic.twitter.com/CC97YL9NovSeptember 19, 2022 See more

Oltre a non menzionare il modello, le informazioni non specificano nemmeno il contesto in cui la Radeon RX 7000 in questione raggiungerebbe queste frequenze elevate, motivo per cui bisogna prendere questa indiscrezione con la dovuta cautela, anche se a ogni modo questa ci da un'idea di cosa potremmo aspettarci dalle nuove schede video AMD.

Facendo un paragone diretto con le nuove RTX 4000 di Nvidia, la RTX 4090 dovrebbe raggiungere una frequenza massima che si attesta intorno ai 2,8GHz. Un clock come quello sbandierato dall'indiscrezione potrebbe quindi rappresentare un notevole vantaggio per AMD, anche se rimarrà da verificare la validità della nuova architettura.

La frequenza di funzionamento non è ovviamente il solo fattore di confronto tra due schede video. Molto dipenderà infatti dalle capacità computazionali dei chip RDNA 3, così come dal numero di core inclusi, la capacità di gestire i vari carichi e molto altro.

Non si può tuttavia negare che, se l'indiscrezione venisse confermata, ciò sarebbe un notevole punto a favore di AMD. Le informazioni sono tuttavia ancora esigue, in mancanza di ulteriore contesto verrebbe da pensare che quanto riportato riguardi più il potenziale di overclock delle nuove Radeon RX 7000, piuttosto che la loro reale frequenza massima.

Non c'è tuttavia dubbio che, col passare del tempo, vedremo sempre più GPU rompere certi muri, quasi come la corsa al GHz attualmente ricominciata tra i processori Intel e AMD.