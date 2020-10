Questo televisore 4K ha uno sconto che non potete ignorare

Torna anche per il 2020 l'appuntamento con l’Amazon Prime Day, due giorni di offerte irripetibili per gli abbonati al servizio Amazon Prime. Tra i numerosi prodotti scontati, il team di TechRadar ha selezionato per voi alcune delle offerte più interessanti.

Smart TV ULED Hisense 65U71QF (2020) da 65" a € 829,99 in esclusiva per Amazon

Smart TV ULED Hisense 65U71QF da 65" a € 829,99 Smart TV ULED Ultra HD 4K 65", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC. Dimensioni: 144,7 cm x 89,7 cm x 27 cm

Consumo: 195 watt



Smart TV ULED Hisense 55U71QF (2020) da 55" a € 629,99 in esclusiva per Amazon

Smart TV ULED Hisense 55U71QF da 55" a € 629,99 Smart TV ULED Ultra HD 4K 55", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Dimensioni: 123 cm x 77 cm x 25 cm

Consumo: 140 watt

Smart TV ULED Hisense 50U71QF (2020) da 50" a € 499,99 in esclusiva per Amazon

Smart TV ULED Hisense 50U71QF da 50" a € 499,99 Smart TV ULED Ultra HD 4K 50", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Dimensioni: 111 cm x 70.5 cm x 25 cm

Consumo: 126 wattVedi offerta

Hisense U7 è uno Smart TV ULED Quantum Dot dalle caratteristiche di fascia media. Il TV è una esclusiva Amazon e perciò non è possibile, almeno per il momento, acquistarlo altrove. Questa offerta per il Prime Day però ne taglia il prezzo e permette di averlo con una somma piuttosto abbordabile, se confrontata con le caratteristiche tecniche di rilievo. Hisense U7 può essere scelto da 65, 55 o 50 pollici, per coprire la maggior parte delle necessità.

Sono presenti la tecnologia Dolby Vision HDR e il Quantum Dot Colour. Lo schermo utilizza Full array local dimming con gestione indipendente delle zone che permette livelli di contrasto e neri ottimali. Il sistema operativo è il rinnovato Vidaa 4.0, più intuitivo delle piattaforme utilizzate in passato.

Non manca anche HDR+, la versione di HDR utilizzata da Netflix per la visualizzazione dei propri contenuti. Per la parte audio invece è presente la tecnologia Dolby Atmos. Sul fronte della interattività, è stato integrato Alexa, l'assistente di Amazon che non solo permette di controllare il TV, ma può anche interagire con il resto della Smart Home. Com'è logico, non manca infine il Tuner DVB-T2/S2, ormai obbligatorio su tutti i TV più recenti.

Prime Day 2020: le migliori offerte