PS5, nuovi indizi sulla data di uscita dalla possibile partnership con Disney+

Tra le varie periferiche per PS5 presentate recentemente da Sony c'è anche il nuovo telecomando che avrà delle funzionalità dedicate alle piattaforme di streaming. Non sappiamo ancora, però, quali di queste saranno effettivamente supportate dalla console.

Le prime immagini del telecomando mostravano, oltre ai classici comandi per il volume e per avviare o mettere in pausa la riproduzione, anche quattro tasti senza un'apparente funzione specifica. Adesso, grazie ad alcune immagini inedite di un presunto manuale di istruzioni, possiamo ipotizzare che questi saranno dedicati ad avviare piattaforme di streaming specifiche. Di conseguenza, è possibile dedurre quali partnership Sony potrebbe avere stretto e, in conclusione, avere più indizi sulla finestra temporale di uscita di PS5.

Il sito brasiliano Tecnoblog, a sua volta citato da GamesRadar, ha pubblicato alcune immagini del presunto manuale del telecomando che mostra come i quattro pulsanti misteriosi potrebbero essere dedicati ad altrettante piattaforme come Netflix, Spotify, YouTube e anche Disney+.

Il leak svela più di quanto sembri

Anche se non è particolarmente sorprendente il fatto che il telecomando per PS5 abbia dei pulsanti dedicati alle piattaforme di streaming, è interessante notare invece come il lancio di Disney+ in Sud America sia previsto per il 17 novembre. Apparentemente sembrano due elementi scollegati, ma non è proprio così.

Il manuale di istruzioni al centro del leak, come dicevamo, sarebbe del mercato brasiliano e, anche se la funzione di questi tasti potrebbe cambiare in base all'area geografica, questo sembra far supporre che Sony abbia una partnership con i servizi di streaming citati anche in Sud America.

Sarebbe dunque strano che Sony rilasciasse una periferica con una funzione dedicata a una piattaforma di streaming non ancora presente nel Paese. L'inclusione di Disney+ più, dunque, fa supporre che la console non uscirà prima del 17 novembre, ovvero il giorno in cui il servizio di streaming verrà introdotto in Sud America.

Anche se Sony non ha mai commentato le indiscrezioni sul prezzo e sulla data di uscita (che resta fissata tra ottobre e dicembre), alcuni rumor suggeriscono che PS5 potrebbe arrivare a metà novembre, con testate come VGC che addirittura si sono spinte a ipotizzare una data precisa come quella del 13 novembre.

Secondo il sito, Sony avrebbe previsto «spese significative da destinare al marketing» per la settimana del 13 novembre con alcune fonti che sostengono che la data di uscita sia in linea con le loro aspettative. In aggiunta, anche alcune fonti interne a Microsoft sostengono che il lancio di PS5 è atteso per la settimana del 13 novembre che, lo ricordiamo, è un venerdì ovvero una data di uscita in cui di solito vengono pubblicati i giochi.

Anche se non possiamo essere certi che PS5 venga lanciata il 17 novembre in contemporanea con Disney+ in Sud America, non resta dunque che aspettare una conferma da parte di Sony. Dato che comunque Microsoft ha finalmente annunciato la data di uscita sia di Xbox Series X che della versione economica Xbox Series S, non pensiamo ci voglia molto prima dell'attesa rivelazione su uscita e prezzo di PS5.

