PS5 e Xbox Series X, il prezzo dovrebbe essere annunciato entro agosto

Ormai da tempo sappiamo che PS5 e Xbox Series X arriveranno alla fine dell’anno ma s tratta di un’indicazione di massima in attesa di una data di uscita ufficiale. L’aspetto sul quale però non abbiamo alcuna informazione (almeno ufficialmente) è il prezzo anche se, a quanto pare, la situazione dovrebbe cambiare a breve.

Come riportato dal sito SlashGear, l’ex redattore di Game Informer Imran Khan ha dichiarato che un possibile annuncio sul prezzo arriverà entro agosto. Questo significa che potremo conoscere molto presto quanto costeranno PS5 e Xbox Series X.

Imran Khan ne ha parlato durante il 32esimo episodio di Kinda Funny Gamecast su YouTube (intorno al minuto 56), durante un confronto su cosa aspettarsi da Microsoft e Sony nei prossimi mesi. L’ex redattore di Game Informer, co-conduttore del podcast, ha dichiarato che «entrambe le aziende hanno eventi previsti per questo mese. Da quello che ho sentito, entrambe prevedono di dare maggiori informazioni sull’hardware in termini di prezzo e disponibilità».

Ok, il prezzo è giusto?

Le dichiarazioni di Imran Khan sembrano essere nel complesso delle buone indicazioni. Considerato che fino ad ora gli eventi Sony e Microsoft si sono già concentrati sulla console, sui giochi first-party e su quelli degli studi esterni, le uniche informazioni salienti che rimangono sono il prezzo e la data di uscita.

Dopo una serie di annunci inclusi un RPG in stile Skyrim per Xbox Series X intitolato Avowed e lo spin-off Spider-Man: Miles Morales per PS5, le informazioni sul prezzo e sulla data di uscita sono le uniche che giustificherebbero un nuovo evento mantenendo alta l’attenzione sulle due console.

Per quanto riguarda il prezzo, fino ad ora Microsoft e Sony hanno atteso le mosse del proprio avversario ma, detto senza mezzi termini, pensiamo sia stato raggiunto il tempo massimo per far partire i preordini. Rivenditori come Amazon e Gamestop, infatti, devono pianificare le scorte e la distribuzione, difficili da prevedere in assenza di prenotazioni.

Al di là del prezzo, Khan ha anche lasciato intendere che ci sono ancora dei titoli PS5 e dei giochi per Xbox Series X che devono essere ancora presentati e possiamo prevedere che alcuni grossi nomi dovrebbero essere annunciati in occasione dell’apertura delle prenotazioni in modo da invogliare il pubblico. A riguardo Khan si è detto possibilista.

«Ho saputo che entrambe le aziende hanno ancora dei giochi da mostrare, anche se non so con certezza se questo avverrà ad agosto - ha detto il giornalista - Dunque, che sia adesso, o a ridosso del lancio, o dopo il lancio, sia Sony che Microsoft stanno lavorando a titoli per i quali gli utenti non crederanno ai loro occhi».

Quale potrebbe essere il prezzo?

Al momento possiamo soltanto fare delle ipotesi. Alcune indiscrezioni dei mesi scorsi parlavano di un costo di entrambe le console che si aggirava tra i €450 e i €500.

Dato che le due console si somigliano molto dal punto di vista hardware e che Microsoft non vuole commettere lo stesso errore della generazione attuale, pensiamo sia improbabile che possa esserci una differenza di prezzo come quella vista al lancio di Xbox One (€499) e PS4 (€399).

Il fatto che ci sia una PS5 Digital Edition e che anche Microsoft possa lanciare una versione simile di Xbox Series X, potrebbe significare che ci saranno anche delle opzioni più economiche. Resta da capire, però, quale Microsoft e Sony considereranno la versione base della console: se la versione digitale o con il lettore ottico.

PS5 e Xbox Series X a confronto: differenze e punti in comune