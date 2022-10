Prime Day ottobre, LG C2 OLED al prezzo più basso di sempre

Con le Offerte esclusive Prime (Si apre in una nuova scheda) dell'Amazon Prime Day ottobre potete approfittare di molti sconti esclusivi riservati ai clienti Amazon Prime.

Il Prime Day 2022 è una buona occasione anche per chi sta cercando uno dei migliori TV sul mercato, soprattutto considerando che i prezzi di alcuni modelli sono stati ulteriormente ribassati durante il secondo giorno.

Il nuovissimo TV OLED LG C2 è disponibile scontato nella versione da 65", al prezzo più basso mai visto! Se desiderate un televisore più piccolo, anche il modello da 55" è in offerta a un prezzo niente male.

Le migliori offerte su TV e soundbar

(Si apre in una nuova scheda) Miglior prezzo di ... LG OLED EVO C2 65" a 1.729€ (Si apre in una nuova scheda) LG C2 OLED è un ottimo TV che fa del contrasto e della luminosità tipici dei pannelli OLED il suo punto di forza. Si tratta di un TV dal design molto curato, con colori vividi e una connettività senza eguali. Le differenze con LG C1 OLED sono poche, ma presenti, e fanno di LG C2 OLED uno dei migliori TV del 2022. Ora disponibile a un prezzo bomba! Il modello da 55" è disponibile in offerta a 1.319€ (Si apre in una nuova scheda)!

Lo schermo di LG C2 OLED risulta molto ampio grazie a delle cornici super sottili e al design pulito, ideali per mettere in risalto l'ottimo pannello OLED caratterizzato da colori vividi, luminosità elevata e un ottimo livello di contrasto. É capace di gestire praticamente qualsiasi tipo di contenuto, dai film in HD alle serie 4K, in maniera eccellente.

Tra gli aggiornamenti importanti rispetto allo scorso anno troviamo il nuovo processore Alpha a9 Gen 5, progettato per offrire una migliore valorizzazione degli oggetti e una mappatura dinamica dei toni migliorate rispetto al suo predecessore. Per quanto riguarda il comparto audio LG C2 introduce il "suono surround virtuale" o Virtual Surround, un sistema che esegue l'upscaling del contenuto stereo trasformandolo in un suono a 7.1.2 canali.

La piattaforma webOS 22 offre tutte le piattaforme streaming che si possano desiderare e li raggruppa in una schermata iniziale facilissima da navigare e personalizzabile per ogni membro della tua famiglia tramite la creazione di profili specifici.

Se state cercando un nuovo TV OLED, LG C2 è uno dei migliori prodotti che potete acquistare in questa fascia di prezzo.