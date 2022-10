Prime Day ottobre, con Ferrari G3 fare la pizza a casa diventa uno spasso

Amazon ha deciso di replicare il Prime Day 2022, con l'iniziativa Offerte Esclusive Prime. Dall'11 al 12 ottobre, tutti gli abbonati ad Amazon Prime, avranno accesso a offerte e sconti esclusivi sull'intero catalogo, compresi una miriade di elettrodomestici smart per la cucina.

Fra i prodotti più interessanti di quest'anno vi segnaliamo Ferrari G3 Pizza, un piccolo forno elettrico capace di raggiungere i 400 gradi, temperatura perfetta per cucinare pizze e focacce in pochi minuti con risultati professionali.

Questo piccolo accessorio da cucina 100% Made in Italy è presente nelle case degli italiani fin dall'uscita del primo modello negli anni '70. La versione G3 proposta in sconto su Amazon rappresenta l'apice dell'evoluzione del forno per pizza compatto di Ferrari.

(Si apre in una nuova scheda) Ferrari G3 Pizzeria Snack Napoletana 96,99€ (Si apre in una nuova scheda) Il forno elettrico Ferrari G3 è in grado di raggiungere 400 gradi, temperatura ideale per la cottura di pizza e pane. Il forno è dotato di due resistenze poste rispettivamente nella volta e sotto la platea della camera di cottura, con un ridotto consumo di corrente: max 1200Wh. Compattissimo, ideale da appoggiare sul piano cucina.

Se cercate altri elettrodomestici per la vostra casa potete dare un'occhiata alla nostra pagina dedicata Prime Day di ottobre: smart home.



Gli sconti sono destinati esclusivamente agli utenti Amazon Prime, e che dureranno dall'11 al 12 ottobre 2022.

Se non siete ancora abbonati, scoprite come iscrivervi ad Amazon Prime, e se siete fortunati, potrete accedere anche a un periodo di prova gratuito!