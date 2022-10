Prime Day ottobre, notebook MSI da 17 pollici con i7-12700H e RTX 3060 da acchiappare al volo

Stavate pensando di acquistare uno dei migliori notebook gaming da 17 pollici ma avete cambiato idea perchè i prezzi sono troppo alti? Forse potreste ricredervi! Grazie al Prime Day e alle Offerte esclusive Prime, Amazon vi offre un portatile da gioco dotato delle ultime tecnologie che non ha nulla da invidiare a un buon desktop PC a un prezzo realmente interessante.

Stiamo parlando di MSI Pulse GL76. MSI è nota per la sua vasta linea di notebook da gaming e il Pulse GL76 ha una dotazione hardware davvero invidiabile, soprattutto in relazione alla cifra richiesta. Troviamo anche piuttosto azzeccato il nero opaco della scocca che sminuisce un po' le linee spigolose rendendolo il portatile perfetto per qualsiasi attività, anche per quelle d'ufficio.

(Si apre in una nuova scheda) MSI Pulse GL76 12UEK-051IT (Si apre in una nuova scheda) in offerta a €1349: Il monitor da 17" è FullHD e 144Hz e viene pilotato nientemeno che da una GeForce RTX 3060 da 6GB di VRAM. Il che lo rende perfetto per i giochi ma anche per la grafica, il montaggio video e qualsiasi elaborazione richieda un buon livello di potenza della GPU. Questo però sarebbe nulla se alle spalle non ci fosse un processore 12gen Intel i7-12700H, con 6 P-core e 8 E-core, capace di arrivare fino a 4,7GHz. Infine ci sono 16GB di memoria DDR4, un SSD M.2 NVMe da 1TB (PCIe 4.0) e Wi-Fi 6 a completare la configurazione.

Vi ricordiamo che questo notebook usufruisce delle funzionalità di Nvidia Optimus che gestisce secondo le necessità la scheda video dedicata e quella integrata per fornire la migliore autonomia possibile, mentre i processori Intel 12gen possono contare sulla presenza degli E-Core per ridurre i consumi ai minimi termini. In pratica, si avranno alte prestazioni quando servono ma consumi ridotti all'osso nell'uso quotidiano.

