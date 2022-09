Pixel Watch, possibile lancio con i quadranti di Google Foto

Abbiamo già avuto modo di dare una sbirciata al Google Pixel Watch, in attesa della sua presentazione, prevista per il 6 ottobre.

E nel frattempo, potrebbero arrivare degli annunci, come i quadranti realizzati da Google Foto per il Pixel Watch. Come segnalato da 9to5Google (Si apre in una nuova scheda), è presente del codice nascosto nell'app di Google Foto per Android che suggerirebbe il supporto dell'aggiunta di foto allo schermo del prossimo wearable.

Sembra pure che sarà possibile selezionare più immagini, sebbene ci sarebbe anche un limite non ancora specificato. Probabilmente, se si scelgono più foto, i quadranti le passerà in rassegna, ma non ci sono ancora dettagli a riguardo.

Foto per tutti

Non ci sono indicazioni circa il fatto che i quadranti Google Foto saranno esclusive di Pixel Watch: sebbene Google potrebbe presentare la funzione insieme al nuovo smartwatch, probabilmente questa funzione arriverà anche su altri dispositivi Wear OS 3.

Detto questo, vale la pena sottolineare che, durante lo sviluppo, varie funzioni possono essere testate, ma non tutte arrivano in produzione. Quindi, non è detto al 100% che quel codice diventi qualcosa di più concreto.

Abbiamo sentito varie voci sul Pixel Watch fin da quando Google ne ha confermato l'esistenza. Probabilmente, monterà due chipset, a un prezzo inferiore a Apple Watch.

Analisi: Google deve iniziare a darsi da fare

Poter usare le proprie foto come quadrante dello smartwatch è una funzione abbastanza basilare, ma non per gli utenti Wear OS che non vogliano usare app di terzi.

Si tratta di una funzionalità offerta già da diversi anni da parte di Apple Watch, dove è possibile selezionare le proprie foto preferite da usare come sfondo del quadrante.

Certo, non si tratta di una funzione vitale, ma evidenzia come Google debba darsi da fare davvero per raggiungere la concorrenza. Al momento, è molto indietro rispetto a Apple nel mercato degli smartwatch, sia lato hardware che software.

Portare Fitbit nella galassia Google potrebbe servire: ci sono i segnali di una futura unione degli account Fitbit e Google, e andando avanti dovremmo vedere dispositivi più rifiniti e interessanti. Per adesso, tuttavia, dobbiamo aspettare per vedere cosa avrà da offrire davvero il Pixel Watch e a che prezzo.