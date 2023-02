Philips presenta la gamma 2023: TV OLED Ambilight, auricolari e molto altro

Philips ha da poco presentato dei nuovi prodotti per il 2023, tra cui i nuovi TV 4K OLED+908, OLED 808, The Xtra e The One della gamma Ambilight, oltre a diversi modelli di cuffie e auricolari.

Nuovi televisori 4K Philips

OLED+908: il top di gamma che brilla di luce propria

Il TV OLED+908 sarà disponibile dal prossimo autunno 2023 nei formati da 55", 65" e 77": offre un pannello con tecnologia OLED META, oltre a al processore d'immagine P5 AI di settima generazione, un sistema audio Bowers & Wilkins integrato e un sistema Ambilight Next Gen su tre lati. Un mix di funzioni premium per offrire un'esperienza visiva unica, coinvolgente e di qualità eccezionale.

Il nuovo pannello OLED META utilizza uno strato Micro Lens Array e un algoritmo di aumento della luminosità per offrire un picco di luce potenziale di 2100 nits con un aumento del 70%, e un angolo di visione più ampio, nonché un importante miglioramento dell'efficienza energetica.

Philips OLED+908 (Image credit: Philips)

Inoltre, è presente il nuovo processore P5 AI di settima generazione, che permette di beneficiare di funzionalità avanzate, come un versione migliorata di Ambient Intelligence per la regolazione in tempo reale della luminosità, della gamma e della risposta cromatica dello schermo, in base alle condizioni di illuminazione dell’ambiente circostante, e la funzione Super Resolution, che permette ora di riprodurre immagini con più dettagli.

Il comparto audio è composto da sei altoparlanti anteriori Bowers & Wilkins 3.1 da 80W, coadiuvati da un grande subwoofer posizionato nella parte posteriore, per offrire un'esperienza audio coinvolgente e cristallina.

Il sistema operativo è Google TV, mentre il design della scocca ha un aspetto minimalista, caratterizzato da una cornice super sottile in metallo scuro, abbinata alla griglia dei diffusori in tessuto realizzata da Kvadrat Audiomix. Il telecomando ha anche la batteria ricaricabile tramite USB-C, un nuovo tasto di scelta rapida ‘123’ per accendere e spegnere la retroilluminazione e un sensore di movimento per rilevare quando il telecomando viene sollevato, attivando così la retroilluminazione.

La gamma OLED808 si migliora

La serie OLED808 introduce un nuovo modello di TV OLED da 42", che si aggiunge ai già esistenti da 48", 55", 65" e 77" della serie Ambilight.

Oltre al processore P5 e alla funzionalità Super Resolution, fa uso di pannelli OLED EX da 1000 nits ad alto rendimento, sulle TV di dimensioni pari o superiori a 55", garantendo un'alta qualità dell'immagine.

L'OLED808, così come tutta la serie OLED 2023, è anche un ottimo TV da gaming, grazie alla compatibilità Dolby Vision 4K 120Hz, all'HDMI 2.1 e-Arc, il supporto VRR per il 4K da 40Hz a 120Hz con una larghezza di banda completa di 48Gbps (444, 12 bit), la compatibilità FreeSync Premium e G-SYNC e le modalità Auto Game e Auto-Low-Latency.

Philips OLED808 (Image credit: Philips)

Il sistema audio include degli altoparlanti 2.1 integrati da 70W (50W per il 42"), oltre a un crossover digitale più accurato per una maggior precisione sul bilanciamento audio nei canali sinistro e destro e un woofer posizionato sul retro, a triplo anello e quattro radiatori passivi.

La scocca del Philips OLED808 è molto sottile, senza cornici, con un profilo esterno in metallo scuro. Non manca Google TV, così come il sistema Ambilight a tre lati Next Gen, per un maggiore dettaglio e precisione dei colori.

La maggior parte delle versioni dell'OLED808 è dotata di un nuovo supporto girevole EVO centrale, elegante e in metallo cromato satinato, con l'unica eccezione del modello da 77" che ha nuovi piedini offset in metallo satinato.

La serie 'The Xtra' debutta rendendo le prestazioni dei MiniLED più accessibili

Il primo modello della nuova serie The Xtra è il TV MiniLED 9308, che sarà lanciato nel terzo trimestre nei formati da 55" e 65" offrendo grandi prestazioni e un valore eccezionale.

Con specifiche di un livello sotto i TV OLED Ambilight, il 9308 offre comunque un'immagine e un suono eccezionali grazie al processore P5 di settima generazione e all'introduzione di un pannello WCG di altissima qualità, a 120 Hz e 98% DCI, che produce un picco luminoso di 1000 nits, e di un sistema audio frontale Bowers & Wilkins 2.1 da 64W.

(Image credit: Philips)

Il sistema Ambilight, nella sua versione a tre lati, offre immagini uniche e immersive, mentre gli spettatori possono godere di un'esperienza Smart TV migliorata e potenziata grazie a TP Vision.

La scocca ha cornici metalliche molto sottili, rifinite in antracite, oltre a un sottile bordo nero satinato lungo la parte inferiore dello schermo. La griglia dei diffusori è ricoperta dal tessuto di audiomix Kavdrat.

Una seconda, la 9008, dei TV MiniLED della gamma The Xtra, sarà lanciata nelle versioni da 55", 65” e 75" con il P5 di settima generazione, un pannello da 120HZ 1000 nits e un potente sistema audio 2.0 da 40W.

The One continua a splendere

La serie Performance ‘The One’ sarà aggiornata con due nuove serie nel secondo trimestre del 2023, la 8808 e la 8508, entrambe dotate di processore P5 di settima generazione. I modelli ‘The One’ continuano a mantenere lo stesso standard qualitativo, ma a un prezzo molto più conveniente e competitivo.

I modelli 8808 offrirà schermi da 43", 50", 55", 65", 75" e 85", mentre la serie 8508 sarà disponibile nelle versioni da 43", 50", 55' e 65". I pannelli WCG di alta qualità sono presenti in entrambe le gamme: nello specifico 120Hz per l'8808 e 60Hz per l'8508.

Philips The One (Image credit: Philips)

Il pannello 8508 a 60Hz è dotato anche di tecnologia DLG e HRS per offrire contenuti 4K con una fluidità molto simile a quella di un pannello con frequenza di aggiornamento nativa ai 120Hz. Entrambe le serie presentano la versione su tre lati del sistema immersivo Ambilight e del nuovo sistema operativo Google TV, oltre a un'interfaccia utente più intuitiva.

Entrambe le serie di TV Philips sono caratterizzate da cornici sottili grigio antracite con effetto satinato sul bordo inferiore dello schermo. I modelli 8808 hanno anche un supporto girevole EVO.

Nuove cuffie e auricolari Philips Fidelio, Go Sports e Sleepbuds

Image 1 of 4 Fidelio L4 (Image credit: Philips) Fidelio T2 (Image credit: Philips) GO Sports (Image credit: Philips) Philips Sleepbuds (Image credit: Philips)

Fidelio L4

Le nuove cuffie Bluetoot Philips Fidelio L4 oltre a essere comode da indossare, sono dotate di un'ottima qualità audio e, al tempo stesso, di una buona autonomia e di tecnologia di cancellazione attiva del rumore.

Offrono una durata di 50 ore di riproduzione, che scendono a 40 con ANC attivo, mentre con una ricarica di 15 minuti è possibile raggiungere le 5 ore. Oltre ai comandi touch, è anche presente l'assistenza vocale tramite la compatibilità con Google Assistant e la cancellazione del rumore attiva, tramite il sistema Hybrid Adaptive ANC, ulteriormente migliorato per una maggiore nitidezza delle chiamate.

La connessione avviene tramite Bluetooth 5.3 ed è anche possibile collegare un cavo mini-jack da 3,5 mm o l'USB-C, usufruendo dello standard Hi-Res Audio.

Fidelio T2

Gli auricolari Philips Fidelio T2 hanno dimensioni ridotte di ben il 20% e la custodia di ricarica è più piccola del 40% rispetto al modello originale T1. Presente il Bluetooth 5.3, con Google Fast Pair, cancellazione attiva del rumore con tre microfoni e un microfono a conduzione ossea su ciascun auricolare per catturare la voce.

L'autonomia è di 9 ore di riproduzione con ANC attivo, che salgono a 10 senza cancellazione rumore. Facendo uso della custodia, l'autonomia è di 27 ore con ANC e 30 ore senza. La ricarica completa richiede due ore, mentre ricaricando gli auricolari per 5 minuti è possibile raggiungere 1 ora di riproduzione. Sono inoltre resistenti all'acqua grazie alla protezione IPX4.

GO Sports

La linea Go Sports introduce due nuovi auricolari true wireless di fascia media: la A5508 e la A5608. Il primo modello fa uso di altoparlanti tradizionali, rivestiti in grafene, e cancellazione del rumore attiva, mentre il secondo ha una tecnologia open ear a conduzione ossea, permettendo di continuare a sentire il suono circostante.

A5508 ha un'autonomia di 7 ore con cancellazione del rumore, e 21 ore con la custodia, gli auricolari A5608 hanno invece una durata di 6 ore. Entrambi i modelli hanno Bluetooth 5.3 e raggiungono una durata di un'ora con una ricarica di 15 minuti. La protezione contro il sudore e l'acqua è di grado IPX5.

Philips Sleepbuds

Le nuove Philips N7808 sono le prime cuffie al mondo pensate per dormire. Spostano i componenti elettronici principali in un involucro posizionato dietro la testa, in modo da avere un profilo più piccolo con soli 6mm di spessore.

I sensori all'interno degli auricolari monitorano il ritmo del sonno dell'utente per adattare l'erogazione dell'audio e sfumarlo automaticamente quando l'utente si addormenta. La companion app Kokoon utilizza gli accelerometri e il piccolo cardiofrequenzimetro integrato, per monitorare il sonno e migliorarne la gestione per l'utente.

Per garantire un maggior isolamento dai rumori esterni, è presente una funzione intelligente di mascheramento del rumore che utilizza un rumore bianco, appositamente sintonizzato, e rilasciato lentamente per attenuare i rumori che possono disturbare il sonno.

Le Philips N7808 hanno una durata della batteria di dieci ore e possono essere utilizzate anche per effettuare chiamate e ascoltare musica in streaming tramite Apple Music, Audible, Spotify, YouTube, le app Calm e Headspace o l'app Kokoon.