Philips OLED807 è uno dei TV più interessanti del 2022

Philips ha recentemente presentato la sua gamma di TV per il 2022 che include il nuovo OLED807, uno dei televisori più interessanti visti quest'anno.

Tra le novità più rilevanti troviamo il nuovo pannello OLED EX, che garantisce un incremento di luminosità del 30% rispetto ai classici OLED, con colori più vividi e prestazioni HDR migliorate.

In aggiunta, Philips ha aggiornato il suo sistema di illuminazione Ambilight con colori ancora più dettagliati. Questa funzione esclusiva proietta delle luci sul muro retrostante il pannello del televisore per far si che l'illuminazione sia coerente con le immagini mostrate a schermo e offra un'esperienza visiva molto estremamente immersiva.

I miglioramenti riguardano anche il comparto audio, che su Philips OLED807 ha una potenza di 70W, un bel passo in avanti rispetto a quello da 50W di Philips OLED806. Sicuramente se volete delle prestazioni audio di livello sarà comunque necessaria una buona sounbar, ma anche se non volete investire o avete poco spazio le casse del nuovo OLED Philips dovrebbero essere più che sufficienti.

Come se non bastasse il nuovo OLED Philips è certificato IMAX Enhanced, quindi dovrebbe garantire una qualità audio / video eccellente.

Infine grazie a diverse funzioni dedicate, Philips OLED807 promette ottime prestazioni in gioco. Giusto per citare qualche specifica, lo schermo offre una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120HZ in 4K, oltre al supporto per le tecnologie Nvidia G-SYNC e AMD FreeSync. Presenti anche le modalità auto Game e Auto-Low-Latency capaci di configurare automaticamente le impostazioni del televisore per garantire le migliori prestazioni possibili in gioco.

Per dirvi di più su Philips OLED807 dovremo testarlo a fondo ma, viste le premesse e guardando al modello precedente, siamo certi che entrerà facilmente nella nostra classifica dei migliori TV del 2022.

Per quanto riguarda i prezzi ci aspettiamo un listino simile a quello dello scorso anno, con cifre che potrebbero aggirarsi sui 1400 euro per la variante da 48" e superare i 4000 euro per quella da 77 pollici.