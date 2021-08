Perché le Nvidia RTX 3000 sono molto più diffuse delle AMD RX 6000?

Stando al sondaggio hardware e software di Steam di luglio 2021, la GPU top di gamma Nvidia GeForce RTX 3090 è più popolare di tutte le schede video AMD RDNA 2. Analizzando i dati, possiamo constatare che la sola RTX 3090 ha un market share da 4 a 8 volte superiore a quello di RX 6900 XT, RX 6800 XT e RX 6800 . Se invece consideriamo anche le altre RTX 3000 di fascia medio alta ( RTX 3070 e RTX 3080 ), il rapporto è di 12:1 a vantaggio di Nvidia.

Il sondaggio hardware di Steam è noto per essere piuttosto parziale, ma anche considerando un certo margine di errore, emerge che le GPU di AMD sono meno richieste dai gamer… ma è davvero così?

I sondaggi di Steam sono affidabili?

Valve in realtà non elenca alcuna scheda della serie RX 6000 nella pagina “ Uso delle schede grafiche in base al produttore ”, poiché la loro presenza è inferiore alla soglia minima di condivisione, che è dello 0,15%. Detto ciò, un utente di Reddit, @zyck_titan, ha notato che è possibile accedere a tali dati sulla pagina “ Sistemi DX10/11/12 ”.

I sondaggi di Steam rivelano che gran parte dei gamer gioca ancora su GPU delle passate generazioni e la cosa non ci stupisce: tra mancata disponibilità e prezzi gonfiati, pochi consumatori hanno potuto o vogliono aggiornare la propria configurazione.



Detto ciò, è significativo che le schede grafiche Ampere abbiano una quota di mercato così superiore a quella delle proposte di AMD. Un altro aspetto da non sottovalutare è che le RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti non sono ancora presenti nel sondaggio.

Steam Hardware Survey - Market Share May June July Nvidia GeForce RTX 3070 1.48% 1.50% 1.56% Nvidia GeForce RTX 3080 0.89% 0.83% 0.88% Nvidia GeForce RTX 3060 0.27% 0.52% 0.64% Nvidia GeForce RTX 3090 0.38% 0.35% 0.38% AMD Radeon RX 6800 0.05% 0.04% 0.05% AMD Radeon RX 6800 XT 0.08% 0.09% 0.10% AMD Radeon RX 6900 XT 0.07% 0.07% 0.08%

Nvidia si è affidata a Samsung per la produzione della serie RTX 3000, il che potrebbe aver avvantaggiato la compagnia. La produzione di GPU AMD è infatti affidata a TSMC, la stessa fonderia che si occupa dei chip di PS5 e Xbox Series X . Ciò significa che TSMC deve gestire numerosi ordini sulla stessa catena produttiva (7nm) e che ciò potrebbe aver influito sul numero di schede video RX 6000 prodotte. Questi fattori potrebbero aver contribuito alla notevole disparità di vendite tra prodotti Ampere e RDNA 2.

Analisi: in questo mercato folle, non conviene fare acquisti

(Image credit: Shutterstock)

Il sondaggio sull'hardware di Steam non tiene conto di tutte le schede grafiche sul mercato, quindi questi dati vanno presi con le pinze. I prodotti elencati nella pagina tengono conto solo dei sistemi che hanno partecipato al sondaggio e, di conseguenza, la quota reale di GPU AMD potrebbe essere superiore. Inoltre, molte schede sono state acquistate dai miner, quindi è plausibile che le Radeon RX 6000 siano finite nelle crypto farm. Tutto sommato, il sondaggio dimostra solamente la maggiore popolarità di Nvidia rispetto a AMD.

Un altro dato che lascia perplessi riguarda proprio le vendite di GPU RTX 3000: sembra che alcuni consumatori siano disposti a pagare qualunque cifra pur di mettere le mani su una scheda video Nvidia next-gen. D’altro canto potrebbe trattarsi anche di sistemi preassemblati.

Per quanto riguarda la RTX 3090, quest’ultima è stata presentata per il gaming in 8K a 60 fps, ma quei 24 GB di VRAM la rendono più simile a un modello professionale che a una GPU da gaming. È anche vero che i proprietari di quest’ultima potrebbero essere content creator che coltivano la passione del gaming.

In definitiva, i sondaggi di Steam non vanno presi per oro colato, poiché il mercato attuale è stato influenzato gravemente dal mining e dalla pandemia. Tuttavia, siamo sorpresi che una GPU così costosa abbia un market share così alto. Pare che AMD dovrà lavorare sodo sulla sua tecnologia di upscaling, FidelityFX Super Resolution (FSR), e sulle prestazioni dei ray core, se vuole chiudere il gap con Nvidia.