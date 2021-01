Panasonic TV 2021: tutte i nuovi TV OLED e LCD annunciati finora

La lineup di Panasonic TV 2021 è qui, o quantomeno una parte di essa. Come la maggior parte dei produttori televisivi, Panasonic ha svelato un nuovo modello all'inizio di gennaio e lo presenterà ufficialmente al CES 2021, che quest’anno si tiene online. Purtroppo non potremo ammirare di persona i nuovi TV, ma abbiamo tutte le informazioni di cui avete bisogno per farvi un’idea di cosa riserva il settore nel 2021.

Panasonic ha svelato solo un TV finora: JZ2000 4K OLED TV, che monterà un nuovo processore, HCX Pro AI, oltre ad altoparlanti laterali per quella che sarà quasi sicuramente un'esperienza audio impressionante.

Scopriremo i restanti modelli OLED e LCD più avanti, visto che Panasonic tende a presentare i nuovi prodotti nel corso dell’anno. Siamo certi che l’azienda proporrà i successori dei TV OLED HZ1500, HZ1000 e HZ980 del 2020; discorso simile anche per i modelli LCD come HX940, HX900 e HX810.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il mancato supporto a Disney Plus e l’adozione delle porte HDMI 2.1 nella gamma del 2020, ma siamo certi che l’azienda non ricommetterà un errore così grave.

I TV Panasonic del 2021

(Image credit: Panasonic)

Panasonic JZ2000 (55, 65 pollici)

JZ2000 è il TV di punta di Panasonic per il 2021; è un modello OLED dotato di una luminosità massima superiore e che supporta tutti i formati video HDR. La principale differenza rispetto all'HZ2000 (il top di gamma del 2020) è l'introduzione di altoparlanti laterali, che si aggiungono ai driver a diffusione verso l'alto e a quelli frontali per un'esperienza audio surround (125 W di potenza totale).

Nuove tecnologie

Finora Panasonic ha annunciato solo il JZ2000, ma al contempo ha svelato molte delle migliorie dei nuovi prodotti.

L’azienda introdurrà un nuovo processore, HCX Pro AI, che supporta una modalità d’immagine basata sull’AI per calibrare automaticamente le impostazioni del TV a seconda di ciò che viene mostrato sullo schermo. JZ2000 supporta anche una serie di funzionalità incentrate sui giocatori come il VRR (Variable refresh rate), una Game Mode a bassa latenza e dispone di porte HDMI 2.1 , il che permette di giocare al meglio con le console next-gen, PS5 e Xbox Series X .

(Image credit: Panasonic)

Panasonic offre da sempre un supporto HDR universale e sappiamo che JZ2000 sarà compatibile anche con HDR10+ Adaptive, una nuova funzionalità che migliora i contenuti HDR10+ modificando la luminosità del display in base a quella ambientale, proprio come avviene con Dolby Vision IQ, introdotta nel 2019 e già supportata dai televisori del marchio.

Ci sono alcuni dettagli chiave che non conosciamo su JZ2000, come il numero di porte HDMI 2.1, ma sappiamo che supporterà VRR (frequenza di aggiornamento variabile) e una Game Mode a bassa latenza (14,4 ms) rispetto ai precedenti OLED Panasonic.

Ci aspettiamo anche un aggiornamento del software TV, MyHomeScreen, che presenta un'interfaccia intuitiva (ridotta all'osso per alcuni e molto funzionale per altri) e dovrebbe introdurre il supporto a Disney Plus; non mancherà il supporto per i principali assistenti vocali (presumibilmente Alexa e Google Assistant).

Una nuova interessante funzionalità è la possibilità di collegare due dispositivi tramite Bluetooth, il che significa che potete accoppiare due paia di cuffie o forse un mouse per navigare sullo schermo.

Non dimentichiamo la modalità Filmmaker, per coloro che desiderano ridurre al minimo l'elaborazione TV, anche se in genere non consigliamo di attivarla.

(Image credit: Panasonic)

Panasonic JZ2000 introduce anche altoparlanti a diffusione laterale, oltre a quelli a diffusione superiore e frontale, per creare un'esperienza audio surround completa.

Un rappresentante di Panasonic ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Quest’anno, il nostro obiettivo era migliorare ulteriormente il suono surround al fine di offrire un’esperienza più coinvolgente. A tale scopo, abbiamo introdotto altoparlanti a diffusione laterale, un nuovo DSP (processore di segnale digitale o digital signal processor) e un amplificatore.

Di conseguenza, JZ2000 è in grado di riprodurre un audio surround a 360° per offrire agli spettatori un vero senso di immersione, un’esperienza di livello cinematografico; se stanno guardando una partita di calcio, avranno la sensazione di essere nello stadio.

JZ2000 offre un audio potente e dinamico: il sistema audio è stato sviluppato con il supporto degli ingegneri di Technics. Il wattaggio medio per un sistema audio TV tradizionale è di circa 30 W, quindi qualsiasi sistema di altoparlanti oltre i 100 watt (come il JZ2000) è un enorme passo avanti. Inoltre, anche la concorrenza non va oltre i 100 W, quindi JZ2000 dovrebbe imporsi come il miglior TV in questo aspetto."

TV Panasonic del 2020

(Image credit: Pansonic)

Panasonic HZ2000 4K OLED (55, 65 pollici)

Panasonic HZ2000 OLED è il TV top di gamma dell’azienda per il 2020. Il prodotto è stato annunciato al CES 2020 ed è disponibile nei formati da 55 pollici e 65 pollici; è il successore del GZ2000 del 2019, un televisore a cui abbiamo assegnato ben cinque stelle nella nostra recensione. Il TV presenta un pannello OLED e offre un supporto per la tecnologia HDR universale; è uno dei migliori televisori del 2020.

HZ2000 monta lo stesso processore HCX Pro Intelligent dei modelli OLED del 2019, ma con alcune modifiche per le funzionalità HDR, inclusa la modalità Filmmaker; e non dimentichiamo gli altoparlanti Dolby Atmos a diffusione verso l’alto.

Date un’occhiata alla recensione completa di Panasonic HZ2000

Panasonic HZ1500 OLED TV (Image credit: Panasonic)

Panasonic HZ1500 4K OLED (55, 65 pollici)

Panasonic HZ1500 dispone di un impianto audio da 80 W (anziché 140 W come HZ2000) e di un pannello OLED standard (invece di uno personalizzato).

Come HZ2000, HZ1500 supporta Dolby Vision IQ e la modalità Filmmaker, inoltre è dotato di altoparlanti Dolby Atmos a diffusione verso l'alto.

Date un’occhiata alla recensione completa di Panasonic HZ1500

(Image credit: Panasonic)

Panasonic HZ1000 4K OLED (55, 65 pollici)

HZ1000 è pressoché identico all'HZ1500, ma monta un impianto da soli 30 W invece degli 80 di quest'ultimo. Detto ciò, è dotato anche un pannello OLED di fascia alta con supporto HDR universale e uno stand girevole; supporta anche Dolby Vision IQ e Filmmaker Mode.

Date un’occhiata alla recensione completa di Panasonic HZ1000

(Image credit: Panasonic)

TV LED Panasonic HX940 (43, 49, 55, 65, 75 pollici)

Il TV LED-LCD di punta di Panasonic è l'HX940. Ha lo stesso supporto HDR dei modelli OLED, tuttavia i modelli da 43 a 65 pollici presentano un pannello IPS anziché uno VA come la variante da 75 pollici. Nel complesso è un buon TV LED di fascia alta ed è dotato di un innovativo sistema di retroilluminazione, anche se l'immagine non può competere con quella fornita dai modelli OLED.

Date un’occhiata alla recensione completa di Panasonic HX940

TV LED Panasonic HX810 (40, 50, 58, 65 pollici)

Il successore dell'eccellente GX810 (2019) è disponibile e offre un compromesso quasi perfetto tra prezzo e prestazioni; è un modello di fascia media che offre immagini vivaci, audio Dolby Atmos e supporto HDR universale; purtroppo è dotato del processore HCX, anziché del modello Intelligent Pro.