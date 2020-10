OnePlus Nord non ha più segreti: svelate anche le ultime specifiche

OnePlus Nord verrà ufficialmente svelato domani, il 21 luglio, anche se in realtà è rimasto ben poco da svelare: nelle ultime settimane infatti l'azienda ci ha detto molto riguardo le specifiche e le funzioni del nuovo smartphone. Ora, per non lasciare spazio all'immaginazione, OnePlus ci ha rivelato anche le specifiche delle fotocamere, la frequenza di aggiornamento del display, la quantità di RAM e i colori in cui sarà disponibile lo smartphone.

In un post sul forum Simon Liu, direttore della divisione imaging OnePlus, ci ha svelato che OnePlus Nord ha una fotocamera principale da 48 MP con un'apertura di f/1.75 e stabilizzazione ottica dell'immagine. Il comparto fotografico posteriore viene completato da un grandangolo da 8 MP, una lente macro e un sensore per la profondità da 5 MP.

La fotocamera frontale presenta un sensore da 32 MP e un grandangolo con campo visivo di 105 gradi.

Liu ha parlato anche di alcuni cambiamenti del software: per esempio, la fotocamera frontale sarà in grado di rilevare la prefenza di più volti al momento dello scatto, assicurando una resa chiara e ricca di dettagli. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale i risultati saranno soddisfacenti anche in condizioni di luce scarsa.

Display, RAM e colori

In un altro post, il responsabile del progetto Nord Shawn L. ha svelato che OnePlus Nord avrà un display con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e fino a 12 GB di RAM.

La frequenza di aggiornamento del display è la stessa di OnePlus 8. Anche se inferiore rispetto a quella di OnePlus 8 Pro, si tratta comunque di un ottimo risultato per uno smartphone appartenente alla fascia economica.

Infine il progettista capo Hope L. ha confermato, in un altro postsul forum, che OnePlus Nord sarà disponibile nelle tonalità Blue Marble, cangiante, e Gray Onyx, dalla finitura metallizzata.

Sapevamo già che OnePlus Nord si situerà nella fascia di prezzo economica, che monterà il chipset Snapdragon 765G e quale sarà l'aspetto della scocca e delle fotocamere superiori. Non ci saranno molte sorprese domani, ma vi terremo comunque aggiornati sulle novità e le varie informazioni che ci verranno date durante l'evento di presentazione.

Via TalkAndroid