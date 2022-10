OnePlus Nord N300 5G: un aggiornamento che non convince a pieno

OnePlus prova a consolidare la sua reputazione di brand "conveniente ma potente" con il nuovo Nord N300 5G. L'obiettivo è quello di offrire un valido aggiornamento del suo predecessore, OnePlus N200, ma non sempre riesce in questo intento.

OnePlus N200 è arrivato nel luglio del 2021 equipaggiato con un'ottima batteria da 5.000 mAh che, durante i nostri test, ha resistito per due giorni interi. Anche il comparto fotografico risulta soddisfacente per la fascia di prezzo, pur non raggiungendo l'eccellenza. Queste caratteristiche hanno reso OnePlus N200 piuttosto popolare, tanto da aver convinto l'azienda a lanciare un successore.

A primo impatto, OnePlus N300 convince solo parzialmente, in quanto migliora alcune specifiche del modello precedente ma non presenta aggiornamenti in tutte le aree. Per giunta, N300 subisce alcune riduzioni e reintroduce il notch.

Nel complesso si tratta di un buon telefono 5G di fascia media venduto a un ottimo prezzo e, a nostro avviso, potrebbe riscuotere un buon successo.

Un passo avanti e uno indietro

Partiamo dagli aspetti positivi: N300 ha la stessa batteria da 5.000 mAh di N200 e supporta la ricarica rapida da 33W grazie alla tecnologia SuperVOOC dell'azienda. OnePlus, purtroppo, non ha fornito dettagli sui tempi di ricarica del telefono.

Per farsi un'idea basti pensare che iPhone 14 Pro può passare da zero al 50% in mezz'ora con un caricatore da 30 watt. Ma a differenza di Apple, OnePlus include un caricatore da 33W nella confezione di N300.

Il processore è un MediaTek Dimensity 810 che sostituisce il precedente Snapdragon 480 equipaggiato su OnePlus N200. Il nuovo chip ha una "velocità di clock della CPU superiore del 20%" (2.400 MHz per l'810 contro 2.000 MHz per il 480). Questo si traduce in un'elaborazione più veloce, in un utilizzo più efficiente della batteria e in prestazioni migliori con tutte le app. Migliora anche la connettività grazie al supporto 5G.

Ora passiamo alle caratteristiche meno convincenti. Il comparto fotografico, ad esempio, è sceso a due soli obiettivi (l'N200 ne aveva tre). Per fortuna, l'obiettivo principale ha ricevuto un aggiornamento e ora dispone di un sensore da 48MP che garantisce immagini di qualità superiore rispetto a quello da 13MP dell'N200. L'altro obiettivo posteriore e la selfie camera sono ancora rispettivamente da 2MP e 16MP, come sul precedente modello.

Con i suoi 6,56 pollici, lo schermo di OnePlus N300 è leggermente più grande di quello di N200 e offre una frequenza di aggiornamento da 90 Hz per garantire maggiore fluidità alle immagini. La risoluzione, tuttavia, è scesa ed è tornato il notch, che su N200 era sparito a favore di un foro posto in alto a sinistra del display.

N300 ha una risoluzione HD Plus (1600x900 pixel) piuttosto che Full HD Plus (2400 x 1080) come N200. Lo spazio di archiviazione rimane da 64 GB, ma si può estendere fino a 1 TB.

Inizialmente, sarà disponibile solo negli USA (nei colori Midnight Black o Jade Green) per i clienti T-Mobile a un prezzo di 228 dollari (a partire dal 3 novembre). Al momento del lancio si potrà scegliere solo la variante da 4 GB di RAM.

Al momento non si hanno informazioni su data di lancio e prezzo per l'Europa, ma vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.