OnePlus Nord: l'origine del nome della nuova gamma OnePlus

OnePlus 8 Lite? OnePlus Z? No, il nome del primo dispositivo della nuova linea di smartphone OnePlus di fascia media sarà OnePlus Nord .

Perché questo nome? TechRadar ha intervistato Carl Pei di OnePlus Nord per scoprirlo.

Inizialmente si pensava che si sarebbe chiamato OnePlus 8 Lite, poi OnePlus Z (OnePlus aveva persino creato un teaser account Instagram chiamato " onepluslitezthing "). A quanto pare il nome definitivo del prodotto è stato scelto tra oltre 400 possibili opzioni.

Tanti di questi erano davvero validi ma non andavano bene

Pei ci ha detto: "Quando abbiamo iniziato questo progetto, avevamo una lista con 400 nomi". Tuttavia, il processo di restringimento delle possibilità non riguardava solo un possibile incrocio tra quelli più o meno opportuni, c'era anche una certa complessità giuridica. "Nel 2020 sono molti i nomi già registrati e brevettati in tutto il mondo ed è difficile trovarne uno buono".

"Per buono intendo un nome che sia breve e facile da ricordare. Non ne esiste uno che non sia già utilizzato. Abbiamo dovuto lavorare duramente e a stretto contatto con il nostro team legale per valutare attentamente tutte le idee, anche se un minimo rischio c’è sempre. "

Le aziende si trovano ad affrontare grandi difficoltà quando si tratta di dare un nome ai nuovi prodotti. Ci sono tantissimi nomi già brevettati in tutto il mondo, e non si tratta più soltanto di trovarne uno che non sia già stato utilizzato, ma si deve anche pensare ad evitare che la società incappi in gravi azioni legali.

Nord non è certo una trovata esclusiva di OnePlus. La parola è stata usata anche da tante altre società, come NordVPN, il produttore di strumentazioni Clavia Nord e il produttore di tastiere svedese Nord Keyboards.

Dopo gli accertamenti legali, le 400 opzioni disponibili si erano ridotte a un sottoinsieme decisamente più piccolo. Un apposito team è stato creato dall’azienda per dedicarsi esclusivamente alla ricerca del nome che avrebbe dovuto avere il primo dispositivo della nuova linea di prodotti economici OnePlus.

Date uno sguardo al nostro video su OnePlus Nord in cui sveliamo alcune specifiche del nuovo smartphone

Perché proprio OnePlus Nord?

Perché OnePlus alla fine ha optato per Nord? Il fatto che la società abbia creato il sopra citato account Instagram suggerisce che forse stava prendendo in considerazione di utilizzare i nomi OnePlus 8 Lite e OnePlus Z, che sono stati ampiamente quotati in alcuni leak, almeno prima che si sapesse il nome ufficiale.

OnePlus ha fatto un’apposita ricerca di mercato per determinare quali fossero i consumatori su cui puntare con Nord. Come dispositivo economico, non ci sorprende che l'obiettivo sia principalmente quello di attirare l’attenzione dei giovani acquirenti. Ma basandosi su ricerche effettuate sul comportamento del consumatore, OnePlus ha deciso di mirare a coloro che hanno una mentalità più giovane e aperta, indipendentemente dall'età.

OnePlus sta cercando di attrarre un pubblico più ampio e un nuovo gruppo demografico che gli consentirà di vendere molte unità. É proprio per questo che è il nome OnePlus Nord è visto dalla società come un modo di raggiungere una nuova categoria di consumatori.

Pei spiega che "oggi le persone con una mentalità più giovane sono molto più individualiste". "Cinque o 10 anni fa ci sarebbero state maggiori probabilità che i consumatori seguissero un modello di riferimento definito dalla società o dai loro genitori. Le nuove generazioni sono molto più inclini a seguire ciò che vogliono veramente."

(Image credit: OnePlus)

Sono stati questi ideali che hanno contribuito a ispirare OnePlus, anche se per il pubblico la scelta del nome Nord potrebbe non essere di facile comprensione.

Pei ha continuato affermando quanto segue: "ci siamo ispirati al concetto della bussola interiore, o di una stella polare che indica il percorso da seguire per raggiungere i propri obiettivi". "Ecco da dove viene il nome Nord, che resta tale anche in molte lingue europee.

"In un certo senso, indica anche il pensiero da parte di OnePlus di voler tornare al suo vero nord, ad alcune delle idee iniziali, quando si pensava a creare un ottimo prodotto che fosse accessibile a tutti. Ecco perché lo abbiamo chiamato Nord; il significato è molto più profondo di quanto crediate. "

Ma a livello globale farà scalpore?

Il nome Nord potrebbe avere senso per coloro che vivono in un certo numero di paesi europei, ma per altre aree del mondo, capire il suo profondo significato potrebbe diventare un pò più complicato.

Osservando il mercato degli smartphone noterete sicuramente che molti vengono chiamati semplicemente con una lettera, un numero o una combinazione di essi, inserendo a volte aggettivi come “plus”, “pro” e “max” all’interno del nome, dando subito ai consumatori l’idea di quale sia la fascia di mercato del prodotto.

Prendendo come riferimento OnePlus Nord, la posizione all’interno del mercato e tra i prodotti dell'azienda non è molto chiara. Il prezzo, che dovrebbe essere inferiore ai 500 dollari / 500 euro, farà capire subito ai consumatori che si tratta di un prodotto di fascia media. Tuttavia, a nostro avviso, il marchio Nord dovrebbe servire anche da riferimento per i consumatori.

How people perceive it will depend on how the product is Carl Pei, OnePlus

Pei afferma che: "Finché il nome è facile da ricordare e da leggere, il modo in cui le persone lo interpreteranno dipenderà da quello che il prodotto susciterà in loro".

"Sono molti i nomi fuorvianti e inappropriati al contesto di riferimento, ma fino a quando un'azienda è in grado di creare prodotti di una certa rilevanza, il nome passa in secondo piano."

Se diamo uno sguardo al passato, alle precedenti uscite tecnologiche, possiamo ricordare come venne pesantemente schernito iPad di Apple quando fu annunciato, mentre adesso è un nome molto conosciuto tra i migliori tablet sul mercato .

Pei è molto ottimista sul futuro di OnePlus Nord: "è un prodotto che il nostro team ha apprezzato molto e non vediamo l’ora di scoprire le reazioni dei consumatori". Non ci resta che aspettare e vedere se Nord genererà l’effetto sperato.

Secondo una ricerca di Counterpoint , OnePlus è tra i primi cinque marchi nel mercato degli smartphone top di gamma nel Nord America, nell’Europa occidentale, nell’Europa orientale, nell’APCA (esclusa la Cina, dove non si trova tra i primi 5), nel Medio Oriente e nell’Africa.)

Nonostante per i dispositivi di fascia alta la società si sia piazzata tra le più importanti del mercato, non appare nella lista dei dispositivi di fascia media, proprio perchè ultimamente ha deciso di puntare solo su smartphone top di gamma. Probabilmente OnePlus con il suo nuovo dispositivo economico verrà presa in considerazione da molti più utenti.

L’azienda ripone molta fiducia nell’avvenire del suo nuovo marchio Nord, e spera che lo smartphone si distingua tra la moltitudine di dispositivi presenti in quella specifica fascia di mercato.

Nonostante la sua fama, OnePlus è consapevole che dovrà impegnarsi a fondo per far conoscere il marchio Nord a livello mondiale.