OnePlus 8, un rendering ci anticipa alcune novità

Abbiamo finalmente potuto dare una buona occhiata al modello standard di OnePlus 8 grazie a un recente rendering e, come potete vedere, il design dello smartphone appare proprio come i precedenti modelli non Pro: implementa infatti la maggior parte delle funzionalità del fratello maggiore, ma sarà ovviamente più economico.

Le immagini sono state gentilmente concesse dal noto leaker @OnLeaks in collaborazione con il sito tecnologico Pigtou , accompagnate da dettagli specifici che corrispondono a quelli trapelati precedentemente: OnePlus 8 potrebbe avere un display da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento a 90 Hz, Snapdragon 865 (con connettività 5G) e disponibile nelle varianti con 8 GB di RAM / 128 GB di spazio di archiviazione o alternativamente con 12 GB / 256 GB.

And now comes your very first look at an official press render showing the #OnePlus8 from all angles + final specs sheet! One behalf of my Friends over @Pigtou_ -> https://t.co/B7nBgsRh3z pic.twitter.com/G2MkFanCbpMarch 27, 2020