OnePlus 8, RAM scarsa ma il processore è al top, secondo un leak

The OnePlus 8 might not be much better than the OnePlus 7T Pro, above

I modelli OnePlus delle precedenti generazioni avevano una potenza simile agli smartphone di fascia alta, ma con il vantaggio di un prezzo inferiore. I prezzi sono aumentati nel corso degli ultimi anni e, secondo i risultati di un nuovo benchmark, una o più varianti di OnePlus 8 potrebbero avere specifiche tecniche più basse del previsto.

Il sito GSMArena ha scoperto un benchmark di Geekbench che si riferisce al modello IN2025 (probabile si tratti del modello base di OnePlus 8), in cui si menziona il potente Snapdragon 865, ma solo 8 GB di RAM.

Nonostante 8 GB di RAM non siano pochi, potrebbero risultare limitanti nel settore degli smartphone di fascia alta del 2020. Se il quantitativo di RAM dovesse essere questo, si situerebbe sullo stesso livello del OnePlus 7T o della versione base della serie Samsung Galaxy S20. Il Galaxy S20 Ultra può invece vantare fino a 16 GB di RAM.

OnePlus 8 non costerà come il Galaxy S20 Ultra, ma il mancato potenziamento della RAM potrebbe far storcere il naso a diversi fan degli smartphone OnePlus (anche se potrebbero esserci configurazioni con più RAM dello stesso dispositivo).

Potrebbe trattarsi anche di OnePlus 8 Pro

La situazione potrebbe essere ancora peggiore, poiché c'è una possibilità che il modello con solo 8 GB di RAM di cui abbiamo parlato sia OnePlus 8 Pro. Come riporta il sito Nashville Chatter, il nome dello smartphone non è menzionato, ma i modelli IN201x e IN202x sono apparsi in un database del Bureau of Indian Standards (BIS).

Il sito ha ipotizzato che i numeri più alti, quelli con 202, si riferiscano a OnePlus 8 Pro, mentre quelli con numeri più bassi potrebbero riferirsi alla versione base di OnePlus 8. La teoria è supportata da un benchmark precedente, che mostrava uno smartphone con il numero IN2023 caratterizzato da 12 GB di RAM. Adesso abbiamo però un modello contrassegnato dal numero 202 con solo 8 GB.

È probabile quindi che OnePlus 8 Pro potrebbe essere disponibile in configurazioni sia da 8 GB che 12 GB di RAM, in maniera simile a OnePlus 7T Pro. Il modello base di OnePlus 8 potrebbe essere disponibile solo con 8 GB di RAM, come il OnePlus 7T.

Sebbene ci aspettiamo prestazioni solide dello smartphone anche nella versione con 8 GB di RAM, sarebbe deludente non vedere altri miglioramenti, soprattutto di fronte alla nuova serie Galaxy S20 e al nuovo Xiaomi Mi 10. Il Mi 10 può vantare fino a 12 GB di RAM anche con il modello base e il prezzo potrebbe essere inferiore rispetto a OnePlus 8.

È possibile anche che il benchmark faccia riferimento al OnePlus 8 Lite o a qualche altro dispositivo, quindi non dobbiamo fasciarci la testa prima del tempo. Prevediamo che la serie OnePlus 8 sarà annunciata intorno al mese di maggio. Rimanete sintonizzati per non perdervi nessuna notizia.