OnePlus 8 Pro: una cover confermerebbe la presenza di una fotocamera posteriore extra

L’ultima indiscrezione riguardante lo smartphone OnePlus 8 Pro consiste in una serie di foto mostranti una presunta cover dotata di un design diverso rispetto al passato, forse per poter ospitare un sensore Time of Flight per il rilevamento della profondità di campo.

Le foto della cover sono state svelate dal sito Weibo e mostrano un intaglio ovale verticale che dovrebbe adattarsi a un comparto fotografico del tutto simile a quello presente sui modelli OnePlus 7 Pro e OnePlus 7T Pro , ma possiamo notare lateralmente un intaglio più piccolo che potrebbe essere stato pensato per far spazio al suddetto sensore.

Immagine 1 di 3 (Image credit: Weibo)

Immagine 2 di 3 (Image credit: Weibo) Immagine 3 di 3 (Image credit: Weibo)

Al momento, non è chiaro se la cover sia destinata soltanto a OnePlus 8 Pro o se sia compatibile anche con la versione base OnePlus 8; in altri termini, non siamo ancora a conoscenza dell’effettivo aspetto delle fotocamere posteriori dei prossimi smartphone prodotti dall’azienda cinese. Facendo un piccolo passo indietro, vi ricordiamo che OnePlus 7 presentava un blocco ovale privo di teleobiettivi e sensori ultrawide, presenti invece nel rialzo circolare posteriore caratteristico di OnePlus 7T.

A causa dell’elevato numero di indiscrezioni (comprendenti bozze e rendering) riguardanti il presunto aspetto di OnePlus 8, siamo portati a credere che la fotocamera frontale pop-up possa non essere riproposta sui prossimi modelli, facendo largo a una soluzione che prevede un obiettivo incastonato in un forellino presente sullo schermo. Ovviamente, il condizionale è d’obbligo in quanto si tratta di informazioni soltanto in via ufficiosa.