Nvidia RTX 3060 in dirittura d’arrivo, cos’altro possiamo aspettarci da Ampere?

Il produttore di schede video Palit ha registrato ben 171 schede grafiche della serie GeForce RTX 3000 presso la Commissione economica eurasiatica (EEC). Un’altra conferma, se mai ne servissero ulteriori, che le schede dotate di tecnologia Nvidia Ampere stanno per invadere il mercato. Il deposito preliminare è apparso pochi giorni dopo che MSI ha registrato le proprie schede grafiche Ampere presso la EEC e suggerisce che potrebbero esserci più GPU Nvidia di quante ne fossero originariamente state previste. Tuttavia, come notato da VideoCardz, poiché si tratta di una presentazione preliminare, è piuttosto improbabile che un tale numero di prodotti venga effettivamente immesso sul mercato. Vale anche la pena notare che alcuni dei nomi in codice utilizzati da Palit si riferiscono probabilmente a regioni specifiche, piuttosto che a modelli totalmente univoci.

Ciò non toglie che quanto depositato sia comunque interessante. Mentre MSI ha registrato schede con GPU GeForce RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070, Palit ha registrato in aggiunta una serie di schede GeForce RTX 3060. Ciò aggiunge peso alle voci precedenti secondo le quali Nvidia potrebbe anche mettere a disposizione dei produttori una GPU basata su Ampere a prezzo ridotto, anche se è improbabile che venga lanciata contemporaneamente alle schede di fascia alta come RTX 3090 e RTX 3080. Il contributo di Palit alla EEC ci fornisce anche ulteriori indizi sui diversi prodotti che Nvidia sta per presentare. Secondo quanto è stato depositato, tutti e quattro i modelli della serie GeForce 3000 offriranno varianti con suffisso T, S e H. È probabile che "T" ed "S" si riferiscano a schede grafiche Ti e Super, ma rimane ancora il dubbio a cosa si riferisca il suffisso "H". In ogni caso, non passerà molto tempo prima di poterlo scoprire, poiché Nvidia ha confermato che Ampere verrà presentata in data 1° settembre 2020. Una pagina sul sito web di Nvidia promette che l'annuncio sarà di grande impatto: "Prima di entrare nel futuro, unisciti a noi per celebrare le più grandi innovazioni nel PC gaming dal 1999." L'evento di presentazione delle nuove Geforce di Nvidia si svolgerà alle 18.00, ora italiana, del 1 settembre 2020 e sarà trasmesso in live streaming sul sito web di Nvidia. TechRadar seguirà l’evento con notizie e approfondimenti.