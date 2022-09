Nvidia DLSS 3 quadruplica le prestazioni ma solo con RTX 4080 e RTX 4090

In occasione dell'evento del GTC 2022 tenutosi proprio ieri in streaming sul canale ufficiale dell'azienda, Nvidia ha presentato DLSS 3, la nuova versione della tecnologia di supersampling proprietaria in grado di accelerare le prestazioni nei giochi, con un minor impatto sulla grafica.

Già in passato, il DLSS di Nvidia aveva impressionato per la sua capacità di aumentare gli FPS in quelle situazioni in cui viene fatto uso di effetti grafici avanzati e complessi, come il ray tracing. La nuova versione spinge ancora oltre le potenzialità della tecnologia.

Stando a quanto annunciato, il DLSS 3 dovrebbe innanzitutto essere un'esclusiva degli unici due modelli di GPU della gamma RTX 4000 annunciati per ora da Nvidia: vale a dire RTX 4090 e 4080.

Parlando di prestazioni pure, secondo il CEO Jensen Huang il DLSS 3 è in grado di incrementare le performance nei titoli fino a 4 volte rispetto l'esecuzione a risoluzione nativa.

In una demo con Cyberpunk 2077 mostrata durante l'evento, è stato possibile notare come il DLSS 3 sia riuscito a garantire un frame rate che va da 30 a 100 fps con impostazioni grafiche al massimo. Messo a confronto, DLSS 2 si è invece fermato a 60 fps con gli stessi settaggi.

I miglioramenti si notano anche su Microsoft Flight Simulator, un titolo noto per il suo motore grafico avanzato ed esigente, dove il framerate oscillava tra i 50 e oltre i 100 fps.

Nonostante Nvidia non abbia rivelato la configurazione hardware utilizzata, il potenziale è senza ombra di dubbio enorme, considerate anche le performance già eccellenti delle precedenti versioni del DLSS.

Titoli e applicazioni confermate per la compatibilità con il DLSS 3

Come illustrato dall'azienda, il DLSS 3 fa uso della tecnologia Optical Multi Frame Generation, la quale oltre a eseguire il rendering di nuovi pixel, aggiunge in maniera intelligente dei nuovi frame, migliorando in questo modo prestazioni e reattività anche su PC o portatili dotati di CPU meno potenti.

Optical Flow Accelerator consente inoltre di ridurre lo stutter, tracciando gli oggetti nelle scene.

Nvidia ha affermato che oltre 35 giochi e app saranno già compatibili con il DLSS 3 non appena le prime RTX 4000 verranno lanciate entro la fine dell'anno.

Di seguito l'elenco ufficiale condiviso dall'azienda:

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror’s Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F1® 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Frostbite Engine

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

ICARUS

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Warhammer 40,000: Darktide

Marauders

Microsoft Flight Simulator

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka Bladepoint

NVIDIA Omniverse™

NVIDIA Racer RTX

PERISH

Portal With RTX

Ripout

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Scathe

Sword and Fairy 7

SYNCED

The Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

THRONE AND LIBERTY

Tower of Fantasy

Unity

Unreal Engine 4 & 5