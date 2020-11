Nintendo Switch supera le vendite dell'iconico NES

Nintendo Switch è arrivata a 68.3 milioni di console vendute alla fine di settembre secondo gli ultimi risultati finanziari annuali dell'azienda, il che la rende la seconda console Nintendo più venduta di tutti i tempi dopo la Wii. Le vendite dell'hardware sono state protagoniste di un incremento dell'80.9% anno su anno.

Nintendo Switch ha superato le vendite del leggendario Nintendo Enteratinment System (NES), che si attestano intorno ai 62 milioni di unità secondo i dati riportati da Eurogamer.

Gli ultimi resoconti finanziari Nintendo sono davvero positivi, con un incremento significativo delle vendite anno su anno sia sull'hardware che nell'ambito software. Senza dubbio questo aumento è merito anche del numero crescente delle persone che attualmente si trovano in smart working: nel 2020 è capitato spesso che Nintendo Switch facesse il tutto esaurito, complice anche l'arrivo sul mercato di novità molto popolari come Animal Crossing: New Horizons.

Il gioco ha già venduto 26.3 milioni di copie, il che lo rende uno dei più famosi best-seller di tutti i tempi.

20 titoli per Nintendo Switch hanno venduto più di un milione di copie nel corso dell'ultimo anno finanziario, tra cui Paper Mario: The Origami King (2.82 milioni di copie) e Super Mario Bros 3D All Stars (5.21 milioni di copie).

Le vendite digitali di Nintendo sono state a dir poco mostruose durante l'ultimo anno finanziario: l'azienda ha raggiunto la soglia dei 171.5 miliardi di yen (circa 1.65 miliardi di dollari), con un incremento del 139.4% anno su anno.

E adesso?

L'ultimo rendiconto finanziario Nintendo non ci svela niente delle novità che arriveranno l'anno prossimo, oltre a quello che già sappiamo: a febbraio uscirà Super Mario 3D World per la Switch, e Nintendo ha parlato di "molti titoli interessanti di terze parti in arrivo nei prossimi mesi".

Nintendo ha già confermato che ha intenzione di mantenere vivo l'ecosistema Switch con nuovi titoli e rafforzando la distribuzione dei giochi più popolari già in commercio, probabilmente tramite il rilascio di aggiornamenti e DLC.

Non sappiamo niente di più riguardo i futuri piani di Nintendo per il 2021. Ci aspettiamo di saperne di più su Breath of the Wild 2, e secondo varie indiscrezioni potrebbe arrivare una nuova Nintendo Switch Pro 4K.