Nintendo: Switch Pro 4K non è in programma (per ora)

Per il momento la Switch da comprare è e resterà la Nintendo Switch OLED.

Nintendo prima o poi farà una Nintendo Switch 2, di questo possiamo essere ragionevolmente sicuri - ma potrebbe anche chiamarsi Nintendo Switch Pro 4K, o in un altro modo. Quel che è certo è che non arriverà a breve, come ha confermato la stessa azienda.

Nintendo è intervenuta dopo un articolo di Bloomberg in cui si diceva che 11 sviluppatori avevano ricevuto il kit di sviluppo della nuova console 4K. Il colosso giapponese ha però affermato che non è vero niente.

Nintendo smentisce le voci su Nintendo Switch Pro (Image credit: Nintendo)

Nintendo si è affidata a Twitter per dichiarare la totale falsità delle indiscrezioni citate da Bloomberg. E ha poi aggiunto che "non ci sono piani per altri modelli a parte la Nintendo Switch OLED, che esce l'8 ottobre 2021"

Affermazioni che sembrano piuttosto definitive, e lasciano intendere che una Switch Pro 4K non è senz'altro dietro l'angolo. Ma siamo certi che Nintendo non farà passare ancora molto tempo prima di uscire con una nuova console.

Il paragone tra le console Nintendo e gli altri concorrenti, d'altra parte, non è mai del tutto corretto. Xbox Series X e PS5 parlano a un pubblico diverso. Così diverso che molti consumatori scelgono di avere due console, una di Nintendo e una delle altre due citate.

Quindi, in un certo senso, potremmo dire che Nintendo non ha bisogno di una Switch 4K. Ma per quanto ancora può andare avanti questa situazione?

Nintendo Switch Pro 4K, eppur si muove

Comunque Nintendo ha scritto che non arrivano "nuovi modelli di Switch". Chissà che magari non sti arrivando una console 4K con un altro nome. Tutto può essere, no? Anche perché è difficile ipotizzare che Bloomberg abbia preso una totale cantonata, quindi è ragionevole pensare che oltre al fumo ci sia anche un po' di arrosto.

Sicuramente al momento Nintendo deve concentrarsi sul lancio di Switch OLED, e parlare di un modello più potente e migliore non aiuterebbe le vendite.