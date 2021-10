NFL streaming gratis - Come guardare il Super Bowl 2022 e il football americano

Il football americano è uno sport che ha preso piede anche in Italia già da diversi anni. Molti appassionati aspettano con trepidazione l'evento dell'anno, ovvero il Super Bowl, la finalissima della lega NFL che decreterà il vincitore della stagione.

Quest'anno, i favoriti sono diversi, scopriamo insieme dove e quando si terrà il Super Bowl LVI del 2022, ma soprattutto come seguirlo in streaming da casa vostra!

Super Bowl 2022 - NFL Football americano in live streaming Data: domenica 13 febbraio 2022 Luogo: SoFi Stadium, Los Angeles (California) Streaming gratis: il Super Bowl 2022 non è disponibile gratuitamente Altre piattaforme: DAZN, NFL Game Pass Chi è all'estero può usare ExpressVPN per seguire in streaming il Super Bowl 2022, anche dalla piattaforma statunitense ufficiale della NFL.

Il Super Bowl vede le capolista delle due leghe che appartengono alla NFL, ovvero la AFC e la NFC, affrontarsi in una finale tutta all'insegna dello spettacolo.

A parte il match, infatti, il Super Bowl è un evento che si distingue per lo show di metà tempo: alla fine del secondo quarto, lo stadio si trasforma in un teatro o nel set di un gigantesco videoclip musicale, e i migliori artisti del momento si esibiscono in esclusiva per il pubblico del Super Bowl (e gli abbonati ai servizi di trasmissione).

Ogni anno, l'evento di metà tempo diventa sempre più spettacolare e articolato. E quest'anno, lo show vedrà la partecipazione di stelle del calibro di Dr. Dre, Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige e Snoop Dogg.

L'evento si terrà il 13 febbraio 2020 al SoFi Stadium di Los Angeles, casa degli LA Rams (fra le squadre che puntano alla finale) e gli LA Chargers.

Super Bowl 2022 - Quali sono le squadre favorite?

La NFL è composta da due leghe, la AFC e la NFC che giocano i propri campionati.

Ecco le squadre favorite per questa stagione:

NFC:

Tampa Bay Buccaneers: i vincitori dello scorso Super Bowl. Da tenere d'occhio per via del loro nuovo capitano, Tom Brady, ex quarterback dei Patriots.

Arizona Cardinals: una squadra relativamente giovane, con molti free-agent di qualità.

Green Bay Packers: il team capitanato da Aaron Rodgers è assolutamente da non perdere di vista.

Dallas Cowboys: una delle squadre più famose, sembra davvero intenzionata ad arrivare in finale.

AFC:

Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes è uno dei migliori giocatori della lega. Vedremo se riusciranno a tenere il passo.

Buffalo Bills: l'emergente Josh Allen, al 4° anno di carriera, potrebbe dire la sua prima della fine della stagione.

Baltimore Ravens: Lamar Jackson guida una squadra affiatata, che darà sicuramente filo da torcere ai suoi avversari.

Super Bowl 2022 streaming gratis

Purtroppo, non è prevista la trasmissione in chiaro del Super Bowl 2022.

L'evento viene trasmesso nel canale ufficiale della NFL, a pagamento. Mentre in Italia tutto il football americano della NFL è trasmesso in esclusiva da Dazn.

Image Il Super Bowl 2022 è su DAZN DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire subito dopo il Super Bowl, se non siete più interessati. Per un costo molto contenuto avrete accesso a tutte partite del campionato NFL di questa stagione, insieme a tantissimi altri eventi sportivi, dal calcio al tennis e così via. View Deal

Image NFL - Game Pass - Il canale ufficiale della NFL

La NFL offre il proprio servizio in abbonamento streaming, anche per l'Europa. I piani sono diversi, e c'è anche un'opzione gratuita, che però non permette di seguire il Super Bowl. L'opzione migliore è il piano settimanale da 5,00€ che include anche il Super Bowl 2022. View Deal

Purtroppo, su Amazon Prime Video non potrete guardare il Super Bowl, tuttavia, il servizio di streaming offre tutte le partite del Thursday Night della NFL. Si tratta di partite importantissime per la qualificazione al Super Bowl 2022 e, dall'anno prossimo, diventeranno esclusiva assoluta Amazon.

Se volete gustarvi queste partite in attesa dell'evento clou del prossimo anno, abbonatevi a Prime Video, oppure se siete già iscritti, segnatevi le date sul calendario!

Come vedere il Super Bowl 2022

Come dicevamo, la NFL e il Super Bowl sono trasmessi in esclusiva da DAZN per l'Italia. Non è previsto un piano gratuito per DAZN, ma potete disdire l'abbonamento quando volete. Il costo dell'abbonamento è di 29,90€ al mese, e include diversi sport, fra cui calcio, tennis e molto altro.

In alternativa, c'è l'NFL Game Pass, attivo anche in Europa. Potete sottoscrivere il piano settimanale da 5,00€ in occasione del Super Bowl, ma non sappiamo se l'emittente europea trasmetterà integralmente lo show di metà tempo o le spettacolari pubblicità realizzate appositamente per l'evento. Spesso sono delle vere e proprie opere d'arte e fanno parte dello spettacolo offerto dall'evento.

Se volete seguire il Super Bowl dalla versione statunitense di NFL Game Pass o se vi trovate all'estero per studio o lavoro e volete accedere comunque al vostro account italiano di DAZN, vi servirà una delle migliori VPN. O, perché no, una delle migliori VPN gratuite.

Ciò è necessario perché le varie piattaforme hanno dei vincoli territoriali. Con una VPN potrete però avere un indirizzo IP del Paese che volete, e il problema è risolto.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Image ExpressVPN - la miglior VPN al mondo

Per vedere il Super Bowl in streaming dall'estero o seguire NFL Game Pass USA, vi servirà una VPN. Express VPN è la migliore, al momento, e se vi abbonate subito potrete contare su 3 mesi extra 100% GRATIS! Ma siccome è gratis per 30 giorni, potrete anche disdire una volta finito il torneo, e non avrete speso un centesimo. - Provate ExpressVPN a zero rischi per 30 giorni

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa del Super Bowl, scegliete l'app di streaming che volete seguire.

(Image credit: Stacy Revere/Getty Images)

Purtroppo non abbiamo trovato piattaforme in Italia che trasmettono il Super Bowl 2022 in forma del tutto gratuita. Le opzioni migliori, al momento, sono queste: