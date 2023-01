Come vedere Fiorentina vs Torino in streaming da ovunque - Coppa Italia Streaming

Fiorentina Vs Torino live stream Data: Mercoledì 1° febbraio 2023 Calcio d'inizio: ore 18:00 (ora italiana, da confermare) Sede di gioco: Stadio Artemio Franchi, Firenze Streaming live gratuito: Mediaset Infinity Guarda dall'estero: Prova ExpressVPN al 100% senza rischi (Si apre in una nuova scheda)

I quarti di finale della coppa Italia vedranno in campo due formazioni che recentemente si sono affrontate in campionato. Fiorentina e Torino si confronteranno nuovamente sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze.

Durante la partita svoltasi in data 21 gennaio 2023, i viola non sono riusciti ad imporsi sui granata, che hanno portato a casa la vittoria per 1 a 0.

Ora i due team si affronteranno il 1° febbraio 2023, alle ore 18:00. La gara è invece programmata per il 24 maggio 2023.

Fiorentina Vs Torino streaming gratis

Come tutte le partite di Coppa Italia, chi vuole vedere Fiorentina-Torino in streaming gratis non deve far altro che usare l'applicazione Mediaset Infinity, disponibile per Android, iOS e per tutte le piattaforme Smart TV.

Mediaset ha comprato i diritti per tutte le partite, che saranno trasmesse anche via digitale terrestre su Canale 5 e Italia 1 (dipende dalla partita).

Per vedere Fiorentina-Torino in diretta streaming dall'estero è necessario iscriversi a una VPN (Si apre in una nuova scheda). Tutti i dettagli sono qui sotto. Una volta effettuata l'iscrizione, è possibile guardare la partita sia su TV lineare che online, oltre a una serie di altri sport e intrattenimento in streaming.

Se, invece, state guardando dall'Italia, non c'è bisogno di una VPN, basta andare su Canale 5.

Come guardare Fiorentina vs. Torino dall'estero

Se vi trovate all'estero e non potete fare a meno di guardare la partita Fiorentina-Torino in diretta streaming, ovunque voi siate, dovete tenere presente che molti servizi sono bloccati. Per esempio, lo streaming Mediaset si può vedere solo se si è in Italia.

Ma non preoccupatevi. Usando una VPN potete sintonizzarvi su Fiorentina vs Torino come fareste normalmente, indipendentemente da dove vi trovate nel mondo: è davvero facile e, cosa forse più importante, ultra-economico.

Usa una VPN per guardare Fiorentina vs Torino in diretta streaming da qualsiasi luogo

TechRadar Italia prova e recensisce i servizi VPN entro i termini di un utilizzo legale, come ad esempio:

1 Per accedere a un servizio disponibile in un altro paese (rispettandone i termini delle condizioni d'uso).

2 Per salvaguardare la sicurezza online e proteggere la privacy quando si è all'estero TechRadar Italia non supporta o incoraggia in alcun modo l'utilizzo fraudolento dei servizi VPN.

Ricordiamo che usufruire di contenuti pirata infrange la legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941).