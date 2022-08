Calcio, come guardare la Premier League 2022/2023 in streaming

(Image: © Michael Regan - The FA/The FA via Getty Images)

L'edizione 2022/23 della Premier League promette davvero scintille. Dopo anni di predominio da parte del Man City e del Liverpool, la squadra di Antonio Conte potrebbe entrare a gamba tesa a scombinare gli equilibri.

Con o senza Cristiano Ronaldo, il Manchester United di Erik ten Hag promette spettacolo, mentre il Nottingham Fortest punta alla vetta dopo 23 anni. Ecco come seguire la Premier League in diretta streaming e guardare tutti gli incontri della EPL 2022/23 ovunque vi troviate (opens in new tab).

Premier League 2022/23 in diretta streaming Date: dal 5 agosto 2022 al 28 maggio 2023 Campione uscente: Manchester City Streaming in diretta: NOW (opens in new tab), Sky (opens in new tab), BT Sports (opens in new tab) (UK, richiede una VPN), Prime Video (opens in new tab) (UK, richiede una VPN) Come guardare ovunque siate: provate ExpressVPN 100% senza rischi (opens in new tab)

L'estate è stata tutta del Man City, grazie all'ingaggio del cannoniere Erling Haaland, sebbene Guardiola non abbia sempre un bel rapporto con i numero 9. Tuttavia, le tattiche di Jürgen Klopp sembrano adatte al nuovo attaccate del Liverpool Darwin Núñez, e l'uruguaiano sembra intendersela alla grande con Mohamed Salah.

Il Chelsea, il Tottenham e l'Arsenal sono fra le squadre che hanno speso di più durante l'estate. Ottimi gli arrivi di Richarlison e Gabriel, così come Raheem Sterling e Kalidou Koulibaly, sebbene l'abbandono di Antonio Rüdiger possa dimostrarsi catastrofico, senza contare il fattore del Campionato del Mondo.

Comunque si mettano le cose nelle prossime settimane, ecco come guardare questa stagione della Premier League in diretta streaming ovunque vi troviate.

Come guardare la Premier League in streaming dall'Italia

In Italia, i diritti di trasmissione delle partite della Premier League sono detenuti da Sky, che propone una selezione di 5 partite a turno fra quelle più importanti nel suo pacchetto Sky Sport.

Se siete già abbonati al servizio, non vi resta che andare all'app Sky Go o Now, dato che fa parte della stessa famiglia.

(opens in new tab) Sky TV + Sky Sport (opens in new tab) è il modo principale per la Premier League 2022/2023 con commento in italiano. In questo momento, è attiva la promo Sky Sport - Show - Serie TV a €30,90 al mese per 18 mesi anziché €45. Il vantaggio è che potrete seguire molti altri eventi sportivi e seguire diverse serie TV esclusive.

(opens in new tab) Anche il Pass Sport di Now (opens in new tab) consente di seguire la Premier League 2022/2023 streaming, ma anche molti altri sport, calcio incluso. E dato che si tratta della piattaforma di streaming di Sky, avrete accesso a tutte le partite previste per le singole giornate. Al momento, il Pass Sport è in promozione a €9,99 al mese anziché €14,99 per il primo mese.

Come guardare la Premier League 2022/2023 dall'estero

Se vi trovate all'estero per motivi di studio o per lavoro, per seguire la Premier League 2022/2023 vi servirà una VPN, sia che vogliate collegarvi al vostro account Sky/Now, sia che vogliate usufruire di altre piattaforme che vi consigliamo qui sotto.

Con una buona VPN, potrete aggirare i blocchi regionali e accedere in maniera sicura e protetta alle vostre trasmissioni streaming preferite, senza troppe complicazioni grazie a interfacce semplici e intuitive.

Usate una VPN per guardare la Premier League in diretta streaming ovunque vi troviate

(opens in new tab) ExpressVPN è la migliore VPN del mondo (opens in new tab)

Abbiamo investito molto tempo per provare tutte le più importanti VPN e, secondo noi, ExpressVPN è la prima della categoria. Funziona con tantissimi dispositivi diversi e offre connessioni rapide su diversi server. Se contiamo anche le ottime funzioni di sicurezza, non abbiamo problemi a definire ExpressVPN il miglior provider VPN per lo streaming, forse addirittura in assoluto, grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni insieme a 3 mesi GRATIS (opens in new tab) con gli abbonamenti annuali. Potete accedere a ExpressVPN tramite portatile, iPhone, tablet, smartphone Android, PlayStation, Xbox e molte altre piattaforme. . ExpressVPN è un servizio completo che offre anche assistenza clienti 24/7. - Provate ExpressVPN 100% senza rischi per 30 giorni (opens in new tab)

Come guardare tutte le partite della Premier League 2022/23 dal Regno Unito

Come abbiamo visto, dall'Italia è possibile seguire solo un numero ristretto di incontri per giornata. Se, invece, non volete perdervi nemmeno un appuntamento, la versione UK di Sky Sports (opens in new tab) trasmetterà tutte le 128 partite in diretta streaming, mentre BT Sport (opens in new tab) offre una selezione di 52 incontri, incluso il match del sabato a ora di pranzo. Se siete abbonati ad Amazon Prime Video (opens in new tab), avrete accesso a 20 partite.

(opens in new tab) Sky Sport (opens in new tab) offre tutte le partite della Premier League 2022/2023 dal Regno Unito. Usando la vostra VPN, potete abbonarvi a Sky Sports UK oppure, se siete già abbonati, ExpressVPN vi permette di collegarvi all'app Sky Go e seguire la Premier League proprio come se vi trovaste in Regno Unito.

(opens in new tab) BT Sport è incluso in vari pacchetti TV oppure va aggiunto a Sky e Virgin. Ma c'è un'opzione più flessibile, ovvero il pass mensile di BT (opens in new tab), che consente di accedere, al prezzo di 25 sterline, a tutti i contenuti sportivi senza dover sottoscrivere contratti più impegnativi. L'app BT Sport consente di guardare le partite della Premier League su un numero illimitato di dispositivi, inclusi smartphone, tablet, console e smart TV.

(opens in new tab) Amazon Prime Video UK trasmetterà due round interi della Premier League: la settimana 12 (18-20 ottobre) e ogni incontro del Boxing Day (26 dicembre). I nuovi clienti possono guardare un massimo di 10 delle 20 partite trasmesse da Amazon senza pagare grazie alla prova gratuita di 30 giorni di Amazon Prime (opens in new tab). Ovviamente, vi servirà accedere all'app Prime Video tramite la vostra VPN, lo stesso vale per chi è già abbonato ad Amazon Prime, che potrà vedere tutte e 20 le partite della Premier League 2022/2023.

Come guardare la Formula 1

Premier League 2022/2023: le squadre

Fulham, Bournemouth e Nottingham Forest hanno preso il posto di Burnley, Watford e Norwich nella Premier League. Ecco tutte e 20 le squadre che partecipano alla Premier League 2022/23.

Arsenal

Aston Villa

Bournemouth

Brentford

Brighton & Hove Albion

Chelsea

Crystal Palace

Everton

Fulham

Leeds United

Leicester City

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Newcastle United

Nottingham Forest

Southampton

Tottenham Hotspur

West Ham United

Wolverhampton Wanderers

Premier League 2022/23: il calendario

Tutti gli orari sono espressi nell'ora italiana.

20 agosto

13:30 - Tottenham Hotspur vs Wolverhampton Wanderers

16:00 - Crystal Palace vs Aston Villa

16:00 - Everton vs Nottingham Forest

16:00 - Fulham vs Brentford

16:00 - Leicester City vs Southampton

18:30 - Bournemouth vs Arsenal

21 agosto

15:00 - Leeds United vs Chelsea

15:00 - West Ham United vs Brighton & Hove Albion

17:30 - Newcastle United vs Manchester City

22 agosto

21:00 - Manchester United vs Liverpool

27 agosto

13:30 - Southampton vs Manchester United

16:00 - Brentford vs Everton

16:00 - Brighton & Hove Albion vs Leeds United

16:00 - Chelsea vs Leicester City~

16:00 - Liverpool vs Bournemouth

16:00 - Manchester City vs Crystal Palace

18:30 - Arsenal vs Fulham

28 agosto

15:00 - Aston Villa vs West Ham United

15:00 - Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United

17:30 - Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur

30 agosto

20:30 - Crystal Palace vs Brentford

20:30 - Fulham vs Brighton & Hove Albion

20:45 - Southampton vs Chelsea

21:00 - Leeds United vs Everton

31 agosto

20:30 - Arsenal vs Aston Villa

20:30 - Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers

20:30 - Manchester City vs Nottingham Forest

20:45 - West Ham United vs Tottenham Hotspur

21:00 - Liverpool vs Newcastle United

