Mondiali Qatar 2022 in streaming, come vedere Spagna-Costa Rica e gli altri match di oggi

I Mondiali Qatar 2022 sono da poco entrati nella fase dei gironi.

Il torneo valido per la conquista della Coppa del Mondo di calcio è ripartito il 21 novembre, e le squadre ancora in gara si contenderanno un biglietto per gli ottavi di finale, il cui calcio d'inizio è fissato per il 3 dicembre.

I quarti di finale, invece, avranno inizio il 9 dicembre, e le squadre rimaste in gioco si contenderanno i posti per finali e semifinali, rispettivamente il 13 e 14 dicembre e il 17 e 18 dicembre.

Mondiali Qatar 2022 Date: dal 21 novembre al 18 dicembre Campione uscente: Francia Streaming in diretta: RaiPlay (Si apre in una nuova scheda) Come guardare ovunque nel mondo: provate NordVPN 100% senza rischi (Si apre in una nuova scheda)

Al netto dell'assenza dell'Italia, il torneo promette molte emozioni.

A partire da alcune sorprese, come un Ecuador davvero incontenibile contro il Qatar, alla promozione all'attuale fase di qualificazione di Australia e Costa Rica.

Tra qualche polemica sui tempi di recupero e questioni molto più serie e complesse come il rispetto della privacy, dei diritti umani e dei lavoratori in Qatar, il torneo sta facendo molto parlare di sé.

Guardando agli aspetti puramente sportivi, fa piacere che le protagoniste non siano le solite Big, infatti come dicevamo sopra, molte nazionali che nelle edizioni precedenti hanno faticato a ottenere un posto al sole, sembrano determinate a laurearsi campioni del mondo, di conseguenza, seguire le partite che ci accompagneranno alle finali del 17-18 dicembre potrebbe regalare dei momenti di vero calcio-spettacolo.

Il programma di oggi vede impegnate le squadre dei gironi E e F.

Alle 11: è stato fischiato il calcio d'inizio Marocco - Croazia (girone F), attualmente ancora sullo 0 a 0. Le due squadre, attualmente, sono in prima posizione a pari merito nel girone, ma naturalmente è ancora presto per fare dei pronostici.

Il Belgio affronterà il Canada alle 14:00 all'interno del girone F, mentre per il girone E, oggi pomeriggio si affronteranno Germania e Giappone, mentre la Spagna giocherà contro il Costa Rica alle ore 20:00.

C'è attesa per vedere come se la caverà la squadra del Costa Rica contro gli spagnoli, dopo aver conquistato un biglietto per l'ammissione alla fase a gironi.

Come guardare i Mondiali Qatar 2022 in streaming dall'Italia

In Italia, i diritti di trasmissione delle partite dei mondiali del Qatar sono detenuti dalla Rai. Di conseguenza, potrete seguire in streaming le partite tramite la piattaforma di streaming dell'azienda, ovvero RaiPlay. Vi basterà creare un account o usare quello che avete già e seguire le partite che vi interessano maggiormente.

Potrete guardare le partite in Ultra HD sul canale Rai 4K, nel pacchetto tivùsat, in questo caso vi servirà una parabolica da orientare verso Eutelsat Horbird 13° Est.

L'unico possibile inconveniente, è che la Rai non trasmetterà ogni singola partita della Coppa del Mondo di Calcio Qatar 2022.

L'azienda ha infatti dichiarato che coprirà almeno 28 partite, incluse il kick-off, la finale e le semifinali. Di conseguenza, alcuni match potrebbero essere esclusi dal palinsesto.

In questo caso, e se non avete un collegamento satellitare, potreste optare per alcuni servizi internazionali, ad esempio la BBC che senz'altro trasmetterà tutti gli incontri delle nazionali del Regno Unito e quelle che potrebbero avere una rilevanza ai fini dell'andamento di quelle squadre.

Come potete immaginare, però, la maggior parte di queste piattaforme è soggetta a restrizioni geografiche, di conseguenza vi servirà una VPN. Qui sotto vi consigliamo quella che a nostro avviso è la migliore.

Come guardare i Mondiali 2022 dall'estero

Se vi trovate per qualche motivo all'estero ma non volete rinunciare a seguire le partite dei Mondiali Qatar 2022 con commento in italiano, avrete bisogno di un servizio di Virtual Private Network o VPN. Lo stesso vale se volete seguire le partite dei Mondiali di Calcio 2022 da piattaforme internazionali.

Con una buona VPN, potrete aggirare i blocchi regionali e accedere in maniera sicura e protetta alle vostre trasmissioni streaming preferite, senza troppe complicazioni grazie a interfacce semplici e intuitive.

Usate una VPN per guardare i Mondiali Qatar in diretta streaming ovunque vi troviate

(Si apre in una nuova scheda) NordVPN - la migliore VPN al mondo (Si apre in una nuova scheda)

Fra le tante VPN che abbiamo testato, NordVPN (Si apre in una nuova scheda) è la nostra prima scelta, grazie alle sue caratteristiche come velocità, facilità d'uso e funzioni di sicurezza. Se vi iscrivete ora al piano biennale, pagherete solo €2,89 al mese per i primi due mesi. E se cambiate idea entro i primi 30 giorni, potrete usufruire senza problemi della garanzia soddisfatti o rimborsati. - Provate NordVPN al 100% senza rischi per 30 giorni (Si apre in una nuova scheda)

Come guardare la Formula 1

Mondiali Qatar 2022: il calendario della fase a gironi (21 novembre - 2 dicembre)

La fase dei gironi è partita il 21 novembre. Ecco il calendario completo della fase

21 novembre

Senegal-Olanda (girone A, ore 11)

Inghilterra-Iran (B, ore 14)

Qatar-Ecuador (A, ore 17)

Stati Uniti-Galles/Scozia/Ucraina (B, ore 20)

22 novembre

Danimarca-Tunisia (D, ore 11)

Francia-Emirati Arabi Uniti/Australia/Perù (D, ore 14)

Messico-Polonia (C, ore 17)

Argentina-Arabia Saudita (C, ore 20)

23 novembre

Marocco-Croazia (F, ore 11)

Belgio-Canada (F, ore 14)

Germania-Giappone (E, ore 17)

Spagna-Costa Rica (E, ore 20)

24 novembre

Uruguay-Corea del Sud (H, ore 11)

Portogallo-Ghana (H, ore 14)

Svizzera-Camerun (G, ore 17)

Brasile-Serbia (G, ore 20)

25 novembre

Olanda-Ecuador (A, ore 11)

Qatar-Senegal (A, ore 14)

Galles-Iran (B, ore 17)

Inghilterra-Stati Uniti (B, ore 20)

26 novembre

Polonia-Arabia Saudita (C, ore 11)

Argentina-Messico (C, ore 14)

Tunisia-Australia (D, ore 17)

Francia-Danimarca (D, ore 20)

27 novembre

Giappone-Costa Rica (E, ore 11)

Spagna-Germania (E, ore 14)

Croazia-Canada (F, ore 17)

Belgio-Marocco (F, ore 20)

28 novembre

Camerun-Serbia (G, ore 11)

Brasile-Svizzera (G, ore 14)

Corea del Sud-Ghana (H, ore 17)

Portogallo-Uruguay (H, ore 20)

29 novembre

Galles-Inghilterra (B, ore 16)

Iran-Stati Uniti (B, ore 16)

Olanda-Qatar (A, ore 20)

Ecuador-Senegal (A, ore 20)

30 novembre

Tunisia-Francia (D, ore 16)

Australia -Danimarca (D, ore 16)

Polonia-Argentina (C, ore 20)

Arabia Saudita-Messico (C, ore 20)

1° dicembre

Croazia-Belgio (F, ore 16)

Canada-Marocco (F, ore 16)

Giappone-Spagna (E, ore 20)

Costa Rica - Germania (E, ore 20)

2 dicembre

Corea del Sud-Portogallo (H, ore 16)

Ghana-Uruguay (H, ore 16)

Camerun-Brasile (G, ore 20)

Serbia-Svizzera (G, ore 20)

Abbiamo testato e recensito VPN nel rispetto della normativa vigente e prettamente per scopi ricreativi, ad esempio:

1. Accedere a servizi di altri Paesi (nel rispetto dei termini e delle condizioni del servizio cui si accede);

2. Proteggere la propria sicurezza e aumentare la propria privacy online;

Non supportiamo in alcun modo utilizzi illegali o fraudolenti dei servizi VPN.

L’utilizzo di VPN per accedere a contenuti pirata non è in nessun modo approvato da Future Publishing.