Come vedere Roma vs Cremonese in streaming da ovunque - Coppa Italia Streaming

Roma Vs Cremonese live stream Data: Mercoledì 1° febbraio 2023 Calcio d'inizio: ore 21:00 (ora italiana) Sede di gioco: Stadio Olimpico, Roma Streaming live gratuito: Mediaset Infinity Guarda dall'estero: Prova ExpressVPN al 100% senza rischi (Si apre in una nuova scheda)

La seconda partita dei quarti di finale di coppa Italia che sarà trasmessa il 1° febbraio 2023, valida per il passaggio alle fasi semifinali, vedrà in campo Roma e Cremonese. La finale è invece programmata per il 24 maggio 2023.

I giallorossi di Mourinho, forti della vittoria contro il Genoa agli ottavi, scenderanno nel loro campo, lo stadio Olimpico, dove affronteranno la formazione Cremonese che ha strappato la vittoria al Napoli ai rigori, durante lo scontro al Diego Armando Maradona.

Dalla parte del Cremona si trova Felix Afena-Gyan, giocatore che ha garantito il pareggio al minuto '87 e dato alla squadra la possibilità di giocarsela ai rigori. Tuttavia, l'atleta è ben conosciuto dall'allenatore giallorosso che lo ha avuto tra i suoi a partire dal debutto del 2021 contro il Cagliari.

Roma Vs Cremonese streaming gratis

Come tutte le partite di Coppa Italia, chi vuole vedere Roma-Cremonese in streaming gratis non deve far altro che usare l'applicazione Mediaset Infinity, disponibile per Android, iOS e per tutte le piattaforme Smart TV.

Mediaset ha comprato i diritti per tutte le partite, che saranno trasmesse anche via digitale terrestre su Canale 5 e Italia 1 (a seconda della partita).

Per vedere Roma-Cremonese in diretta streaming dall'estero è necessario iscriversi a una VPN (Si apre in una nuova scheda). Tutti i dettagli sono qui sotto. Una volta effettuata l'iscrizione, è possibile guardare la partita sia su TV lineare che online, oltre a una serie di altri sport e intrattenimento in streaming.

Se, invece, state guardando dall'Italia, non c'è bisogno di una VPN, basta andare su Canale 5.

Come guardare Roma vs. Cremonese dall'estero

Se vi trovate all'estero e non potete fare a meno di guardare la partita Roma-Cremonese in diretta streaming, ovunque voi siate, dovete tenere presente che molti servizi sono bloccati. Per esempio, lo streaming Mediaset si può vedere solo se si è in Italia.

Ma non preoccupatevi. Usando una VPN potete sintonizzarvi su Roma vs Cremonese come fareste normalmente, indipendentemente da dove vi trovate nel mondo: è davvero facile e, cosa forse più importante, ultra-economico.

Usa una VPN per guardare Roma vs Cremonese in diretta streaming da qualsiasi luogo:

(Si apre in una nuova scheda) ExpressVPN - la migliore VPN al mondo (Si apre in una nuova scheda) Abbiamo messo alla prova tutte le principali VPN ed ExpressVPN è sempre tra le migliori, grazie alla sua velocità, alla facilità d'uso e alle solide funzioni di sicurezza. È inoltre compatibile con quasi tutti i dispositivi di streaming in circolazione, tra cui Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox e PlayStation, nonché con i cellulari Android e Apple. Se vi iscrivete ora a un piano annuale, otterrete 3 mesi aggiuntivi assolutamente GRATUITI. E se cambiate idea entro i primi 30 giorni, vi restituiranno i soldi senza alcun problema. Una volta scelta e installata la VPN desiderata, è sufficiente aprire l'app corrispondente del servizio, premere "scegli posizione", selezionare il Paese appropriato e sarete in grado di guardare la trasmissione come se foste a casa vostra. Provate ExpressVPN al 100% senza rischi per 30 giorni (Si apre in una nuova scheda)

TechRadar Italia prova e recensisce i servizi VPN entro i termini di un utilizzo legale, come ad esempio:

1 Per accedere a un servizio disponibile in un altro paese (rispettandone i termini delle condizioni d'uso).

2 Per salvaguardare la sicurezza online e proteggere la privacy quando si è all'estero TechRadar Italia non supporta o incoraggia in alcun modo l'utilizzo fraudolento dei servizi VPN.

Ricordiamo che usufruire di contenuti pirata infrange la legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941).