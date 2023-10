Inghilterra - Italia, dove vederla in streaming gratis

(Immagine:: Alex Pantling - The FA/The FA via Getty Images)

Inghilterra - Italia in diretta streaming gratis

Per l'ottava giornata delle qualificazioni a Euro 24, la sera del 17 ottobre alle 20:45 l'Italia sfiderà l'Inghilterra a Wembley.

La partita verrà trasmessa in diretta su Rai 1 e si potrà guardare in streaming gratis su RaiPlay.

Molte cose sono cambiate sia per l'Inghilterra che per l'Italia da quando la seconda ha sconvolto la prima nella finale di Euro 2020 a Wembley. Ora, i Tre Leoni e gli Azzurri tornano nella casa del calcio per una qualificazione a Euro 2024 che sarà determinante per decidere i due posti disponibili nel Gruppo C per le finali della prossima estate in Germania.

L'Inghilterra sa che una vittoria assicura la qualificazione al torneo tedesco, dopo cinque vittorie - tra cui la prima in Italia dal 1961 - e un pareggio nelle prime sei qualificazioni. Dalla sconfitta per 1-0 contro l'Italia in UEFA Nations League nel settembre 2022, i Tre Leoni hanno perso solo una volta in 13 uscite, la straziante sconfitta per 2-1 nei quarti di finale della Coppa del Mondo contro la Francia, e gli uomini di Gareth Southgate hanno ottenuto un'altra vittoria nell'amichevole di sabato contro l'Australia.

Assente dalla seconda Coppa del Mondo consecutiva poco meno di un anno fa, l'Italia si sta rimettendo in moto. Da quando Luciano Spalletti ha sostituito Roberto Mancini in agosto, gli azzurri hanno conquistato sette punti su nove nelle qualificazioni a Euro 2024, ma sono la passione e la verve d'attacco che il tecnico del Napoli, vincitore della Serie A, ha instillato nella sua squadra a impressionare maggiormente.

Di seguito vi spieghiamo tutti i modi per vedere Inghilterra - Italia in diretta streaming gratis, ovunque voi siate.

Inghilterra - Italia in diretta streaming gratis

La partita a Wembley tra l'Inghilterra e l'Italia viene trasmessa in esclusiva in diretta da Rai 1 a partire dalle ore 20:45. Se preferite seguire l'incontro in diretta streaming gratis, questo verrà trasmesso unicamente su raiplay.it.

Inghilterra - Italia in streaming gratis, ovunque voi siate