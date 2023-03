Netgear lancia il primo router Wi-Fi 7: ne vale la pena?

Netgear ha lanciato il suo primo router Wi-Fi 7 e, sebbene esistano già altri modelli di questo tipo da parte di aziende rivali, questo è diverso in quanto ha un prezzo e può essere preordinato, anche se, al momento, solo negli Stati Uniti.



Il Netgear Nighthawk RS700 può essere preordinato dal sito ufficiale (Si apre in una nuova scheda) al prezzo di 699,99 dollari e supporta il Wi-Fi 7 (802.11be), che apporta alcuni importanti miglioramenti rispetto al Wi-Fi 6 (e 6E), aumentandone di molto la velocità, offrendo una minore latenza e una migliore portata. In breve, è complessivamente migliore per prestazioni e affidabilità.

(Image credit: Netgear)

Dal punto di vista tecnico, il Nighthawk RS700 è un router tri-band che può raggiungere i 19Gbps e una copertura di 3.500 metri quadrati, ed è in grado di supportare fino a 200 dispositivi. Oltre al Wi-Fi 7 per il wireless - nelle bande a 2,4GHz, 5GHz e 6GHz - Netgear offre quattro porte LAN da 1Gbps e una porta LAN da 10Gbps per le connessioni cablate.

L'RS700 si presenta con un design a torre che, a nostro avviso, è piuttosto elegante; inoltre, è possibile collegare più unità insieme se si vuole creare una rete mesh per coprire con il segnale Wi-Fi uno spazio maggiore.



Netgear sta inoltre implementando un sistema che consente di aggiungere alla rete principale non solo una rete ospite, ma anche dare priorità ad una connessione per ottimizzare le prestazioni di console e PC gaming. Inoltre, una rete IoT (Internet of Things) vi consentirà di isolare i vostri dispositivi smart home, tenendoli separati nel caso in cui siate preoccupati per i problemi di sicurezza legati a questo tipo di hardware.

(Image credit: Netgear)

A che punto siamo con il Wi-Fi 7?

Quando viene proposta una nuova tecnologia, è inevitabile che sia costosa e, nel caso dei router Wi-Fi, la scelta è complessa perché l'hardware esce prima che gli standard siano pienamente in vigore.

Che cosa significa? Il Wi-Fi 7 è ancora solo una “bozza” e non sarà ufficialmente definito fino al 2024 (molto probabilmente). Infatti, è proprio per questo motivo che altri produttori di router hanno già rivelato i loro modelli, ma non sono ancora disponibili o non hanno ancora un prezzo. TP-Link ha già presentato alcuni dispositivi Wi-Fi 7, ma sono tutti contrassegnati come "coming soon" (anche Asus ne ha un paio).

Netgear è il primo produttore che ha effettivamente messo in vendita un router Wi-Fi 7, in modo che possiate acquistarlo oggi stesso, anche se non verrà spedito per almeno un mese, forse non prima di giugno. Quindi, è davvero necessario premere acquistare subito?



La risposta breve è: no, probabilmente no. Continuate a leggere per una spiegazione più approfondita.

Vale la pena acquistare adesso?

Innanzitutto, è bene chiarire che non c'è nulla di male nel lanciare un router Wi-Fi 7 relativamente presto, in quanto anche se 802.11be rimane una bozza dello standard wireless, il Wi-Fi 7 è praticamente finito e non verrà modificato in modo significativo a questo punto.

Tuttavia, se i vostri dispositivi non supportano il Wi-Fi 7 - smartphone, tablet, computer portatili e quant'altro - non possono utilizzare questo standard wireless all'avanguardia. E sì, avete indovinato: il Wi-Fi 7 è ancora agli albori e quasi nessun dispositivo lo supporta. (L'unico di cui siamo a conoscenza è lo smartphone Xiaomi 13 Pro, anche se potrebbero esserci altri dispositivi cinesi che lo supportano).

Quindi, un router Wi-Fi 7 è inutile per la stragrande maggioranza delle persone? Beh, non proprio, perché è retrocompatibile con tutti i dispositivi esistenti e può ancora farli funzionare a meraviglia (solo non alla velocità del Wi-Fi 7).

Il problema del Netgear Nighthawk RS700 è che è molto costoso: 700 dollari non sono una spesa da poco. È una cifra sufficiente per acquistare un PC (un desktop modesto, comunque).



In questa fase relativamente precoce, secondo noi non vale la pensa acquistarlo. Anche se dovete sostituire il router, vi consigliamo di prendere almeno in considerazione l'acquisto di un modello Wi-Fi 6 provvisorio con un esborso relativamente contenuto e rimandate l'acquisto di un router Wi-fi 7 quando saranno disponibili più dispositivi che lo supportano.