Netflix Party vi permette di guardare Netflix in compagnia, anche a distanza

Netflix Party è l’estensione Google dedicata al più grande servizio di streaming: in questi giorni potrebbe rendere un po' meno noioso guardare le vostre serie TV preferite, grazie alla sincronizzare della riproduzione di film e serie TV con i vostri amici, ovunque essi si trovino.

Cos'è Netflix Party? Il sito web lo definisce "un nuovo modo di guardare Netflix con i vostri amici a distanza. Netflix Party sincronizza la riproduzione video e aggiunge chat di gruppo ai vostri programmi Netflix preferiti".

Sincronizzare la riproduzione significa che potrete iniziare e finire un film esattamente nello stesso momento dei vostri amici, con l’aggiunta di una barra laterale per la chat in tempo reale disponibile in tutti i contenuti che state guardando.

State guardando Stranger Things e volete trasmettere agli amici tutto il vostro disappunto mentre Barb viene trascinata nel Sottosopra? O magari disperarvi insieme sulle scene strappalacrime di Queer Eye? Adesso grazie alla chat potete farlo, e senza dover distogliere lo sguardo dallo schermo.

Questa non è una funzione ufficiale di Netflix ed è supportata da una raccolta fondi su Patreon. In ogni caso, è abbastanza semplice da aggiungereal vostro browser. C'è un problema, però: è disponibile solo su Google Chrome. Quindi, se usate Safari, Firefox o Microsoft Edge e non avete intenzione di abbandonarli, non potete sfruttare i vantaggi di questa estensione.

Raduno sul tetto

Comunque, non è la prima volta che vediamo qualcosa del genere.

Sappiamo già dell’esistenza dell’app di social streaming Rave, che consente agli utenti di sincronizzare lo streaming di video di Netflix o YouTube sullo smartphone (o su alcuni visori VR) con altri utenti. Netflix Party tuttavia è un’estensione del browser e potrebbe avere una base di utenti molto più ampia, in quanto non limita i vantaggi di questa funzione all’utilizzo di soli smartphone e tablet.

Durante questa situazione di isolamento forzato a causa del coronavirus, qualsiasi funzione extra che ci permetta di avere qualche forma di contatto con i nostri amici è senz’altro ben accetta. Dopo aver provato Netflix Party, possiamo dirvi che è semplice da usare e l’interfaccia non è invadente: la schermata si presenta con una barra bloccata sul lato destro dello schermo e ci sono le opzioni per impostare un'icona e un nickname per ogni chiunque si unisca alla visualizzazione sincronizzata.

Tutto quello che dovete fare è scaricare l'estensione sul browser Chrome, quindi premere l'icona di Netflix Party mentre guardate un film o una serie TV su Netflix da PC. La chat continuerà a rimanere attiva anche per gli episodi successivi, il che significa che potete guardare un'intera stagione con i vostri familiari o amici più cari.