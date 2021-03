Microsoft Surface Laptop 4 monterà CPU Intel e AMD

Secondo voci che circolano in rete negli ultimi giorni, sembra che sarà possibile acquistare il nuovo Microsoft Surface Laptop 4, prossimo alla presentazione, sia con processori Intel che AMD. Finalmente i consumatori saranno liberi di scegliere il loro brand di CPU preferito all'atto dell'acquisto.

La linea Surface Laptop ha introdotto per la prima volta i processori AMD Ryzen nei modelli di Surface Laptop 3 destinati ai privati, mentre Microsoft aveva scelto di riservare le CPU Intel per i modelli aziendali e quelli indirizzati alla didattica. Secondo The Verge, Microsoft Surface Laptop 4 verrà lanciato ad aprile ed entrambi i marchi di processori saranno disponibili fin da subito per tutta l'utenza.

Per quanto riguarda AMD, gli utenti potranno scegliere tra AMD Ryzen 5 4680U e Ryzen 7 4980U, entrambi con TDP configurabile tra 10W e 25W. Sfortunatamente, non è l'ultima generazione di processori mobile Ryzen. Bisognerà aspettare più avanti per poter acquistare modelli dotati della serie Ryzen 5000, che AMD ha annunciato al CES 2021 di quest'anno.

Intel, al contrario, metterà a disposizione l'ultima generazione di processori mobile su Surface Laptop 4. I processori disponibili saranno Core i5-1145G7 e Core i7-1185G7, anch'essi con TDP configurabile tra 12W e 28W, che porteranno sul Surface Laptop la piattaforma Intel Evo per la prima volta.

Ulteriori indiscrezioni su Surface Laptop 4

Il sito tedesco WinFuture è stato il primo a riportare le specifiche di Surface Laptop 4. Il portatile sarà disponibile in due versioni da 13,5 e 15 pollici, con schermi dalle proporzioni di 3:2 e risoluzioni rispettive di 2256 x 1504 e 2496 x 1664 pixel.

I modelli di punta Intel monteranno 32 GB di RAM e 1 TB di memoria statica, mentre quelli AMD saranno limitati a 16 GB e 512 GB. Le specifiche faranno una grande differenza in termini di prezzi, ma per il momento questi non sono ancora stati resi noti.

Non è certo se Surface Laptop 4 presenterà le cover intercambiabili che abbiamo visto in un brevetto Microsoft il mese scorso, ma non lo si può escludere. Tale funzionalità rappresenterebbe un cambiamento importante all'interno della linea Surface Laptop, quindi Microsoft potrebbe tenerlo come asso nella manica per la presentazione, che avverrà quasi certamente nel corso delle prossime settimane.