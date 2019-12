Microsoft Surface Book 3 potrebbe subire un restyling radicale

L’arrivo di Surface Book 3 potrebbe rivoluzionare il design della riuscitissima serie di portatili Microsoft, con l’introduzione di una nuova tastiera removibile dotata di un pannello sul retro; grazie a questa novità sarà possibile prendere appunti e disegnare con l’ausilio di una stilo.

Il presunto design del nuovo Surface 3 è emerso da un brevetto intitolato “Dispositivo informatico con sistema di scrittura removibile” scoperto da Windows Latest , noto sito specializzato in prodotti a marchio Microsoft. Le immagini mostrano un computer portatile simile ai precedenti modelli Surface Book dotato di una tastiera removibile.

Ciò che differenzia il nuovo Surface 3 dai modelli precedenti è l’aggiunta di un piccolo spazio pad per prendere appunti posto in prossimità del trackpad, al di sotto della tastiera.

In aggiunta, quando la tastiera removibile viene capovolta, il retro si trasforma in una vera e propria tavoletta grafica che può essere utilizzata per scrivere o disegnare a mano libera.

Un'immagine del brevetto mostra come potrebbe essere la superficie di scrittura (Image credit: Microsoft)

Stando a quanto riportato sul brevetto Microsoft, la tastiera removibile “include un secondo lato […] dotato di una superficie sulla quale si può scrivere. L’utente è libero di scegliere se utilizzare una penna, un dito, o altri strumenti per disegnare sull’apposita superficie.”

Questa aggiunta potrebbe rendere Surface Book 3 (o qualsiasi altro dispositivo sul quale Microsoft intende includere la funzione) uno strumento di grande utilità per grafici, artisti e per tutti coloro che preferiscono scrivere a mano libera piuttosto che utilizzare la tastiera.

Una svolta audace

Se questa tastiera multiuso dovesse arrivare su Surface Book 3 , o su altri dispositivi simili, potrebbe portare una ventata d’aria fresca nella linea Surface che, ultimamente, non ha subito particolari modifiche nel design.

Il recente Su r face Pro 7 , come anche Surface Laptop 3 , è arrivato sul mercato senza introdurre particolari innovazioni, se comparato ai modelli precedenti, mantenendo un design pressoché invariato.

Utilizzando un approccio più spregiudicato nel design di Surface Book 3, Microsoft potrebbe riuscire a produrre un portatile ancora più interessante.

Tuttavia, è giusto fare alcune precisazioni: prima di tutto Microsoft non ha ancora comunicato una data per l’uscita di Surface Book 3, anche se l’arrivo è previsto nel corso del 2020; secondo, si tratta semplicemente di un brevetto che, come molti altri, potrebbe rimanere su carta.

Se il Surface Book 3 dovesse arrivare potrebbe non avere la tastiera removibile di cui abbiamo parlato finora.

Nonostante queste precisazioni, speriamo che Microsoft tenga in considerazione le critiche mosse dal pubblico dopo l’uscita degli ultimi prodotti della linea Surface e stia pianificando grandi cambiamenti in termini di design.

Se così non fosse, l’entusiasmo dimostrato dagli utenti rispetto ai primi dispositivi Surface potrebbe rapidamente scemare.