Microsoft complica il modo per impostare Chrome come browser predefinito

Se avete approfittato dell'interessante strumento di Google Chrome che lo rende il browser predefinito per Windows, senza nemmeno dover aprire le impostazioni delle app del PC, siamo spiacenti di informarvi che l'ultimo aggiornamento di Microsoft introduce un fastidioso bug che sembra scomparire solo se si torna al browser predefinito Microsoft Edge.

Strano, vero? Secondo Gizmodo (Si apre in una nuova scheda), l'aggiornamento Windows di aprile KB5025221 (Si apre in una nuova scheda) ha causato non pochi problemi agli utenti aziendali.

Da luglio 2022, Google Chrome è dotato di una funzione che consente di cambiare il browser predefinito con un clic, in genere nella parte superiore della finestra, ma anche nel menu delle impostazioni del browser.

Con l'aggiornamento di Windows di aprile 2023, la pagina delle impostazioni dell'app predefinita di Windows si apre ogni volta che si apre Chrome, costringendo l'utente a chiudere la pagina delle impostazioni.

"Dopo l'aggiornamento cumulativo di oggi per Windows 10 e 11, 2023-04, ogni volta che apro Chrome si apre la pagina delle impostazioni delle app predefinite di Windows", scrive un utente frustrato sui forum di supporto Microsoft (Si apre in una nuova scheda). "Ho provato a risolvere il problema in molti modi, senza successo. Questo succede a tutti i 600 sistemi con l'aggiornamento".

Un altro utente del subreddit r/sysadmin ha scoperto che bastava fare clic su un collegamento per attivare il problema.

"Se Chrome è impostato come browser predefinito, cliccando sulla scorciatoia del link si apre il link in Chrome, ma si aprono anche le impostazioni di Windows sulle app predefinite", scrive l'utente azaaza0909. È interessante notare che non succede se cambiamo il browser predefinito in Edge".

L'aggiornamento di Windows non fornisce molti dettagli concreti, oltre a dire che "Questo aggiornamento risolve problemi di sicurezza per il sistema operativo Windows".

Un problema non solo delle aziende

(Image credit: Microsoft)

Anche se gli utenti aziendali sembrano essere i più colpiti da questo bug, non sono gli unici. Anche le versioni consumer di Windows 10 e Windows 11 sono state colpite dall'aggiornamento di aprile.

Per gli utenti singoli, l'aggiornamento sembra aver disabilitato la capacità di Google Chrome di impostare il browser predefinito attraverso il browser stesso. È necessario scorrere l'elenco delle app, selezionare Chrome e fare clic sul pulsante Imposta predefinito in alto.

Con Microsoft Edge, tuttavia, facendo clic sul pulsante Imposta predefinito nel menu Browser predefinito, il browser predefinito è stato effettivamente reimpostato su Edge.

Si tratta quindi di un'azione di Microsoft nei confronti del suo rivale?

Cosa c'è dietro?

È possibile che Microsoft si stia comportando in modo meschino, rendendo solo un po' più difficile l'uso del prodotto di un concorrente e rendendo il proprio molto più facile come alternativa? Chi può dirlo.

Dati gli sforzi sempre maggiori di Microsoft per spingere verso l'utilizzo di Edge, possiamo dire che la priorità di Microsoft non è senz'altro rendere più facile a Google vincere l'ultima guerra dei browser.