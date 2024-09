LG Gram 16 Pro, portatile AI con Intel Lunar Lake per lavorare in mobilità

LG ha annunciato il suo ultimo portatile sottile e leggero, il nuovo LG Gram 16 Pro, che sarà il primo notebook dotato di una CPU Intel Core Ultra della famiglia Lunar Lake e che ora viene presentato alla fiera IFA 2024.

LG chiama questi processori Intel Core Ultra Series 2, riferendosi al fatto che sono il seguito delle CPU mobili Core Ultra originali, Meteor Lake, e LG sottolinea l'incremento dell'elaborazione AI fornito in questo caso. Il nome ufficiale è gamma Core Ultra 200V (nome in codice Lunar Lake, come detto).

Questo sarà il primo portatile di LG a qualificarsi come PC Copilot+ perché il chip Lunar Lake è il primo silicio mobile di Intel con una NPU sufficientemente potente da soddisfare i requisiti di Microsoft - la CPU Core Ultra offre una NPU con 48 TOPS.

Tuttavia, la NPU non è la fine della storia per quanto riguarda le prestazioni con le attività di intelligenza artificiale, e LG sottolinea che la CPU Lunar Lake raggiunge 67 TOPS grazie alla GPU integrata, e con l'aggiunta della potenza di calcolo del processore si arriva a un totale di 120 TOPS.

Come vanta LG, il Gram 16 Pro è in grado di gestire meglio "funzionalità AI avanzate come gli assistenti alla produttività, la creazione di testi e immagini e gli strumenti di collaborazione", in modo che tali attività vengano eseguite in modo più rapido e reattivo.

Il Gram 16 Pro di LG uscirà alla fine del 2024, secondo quanto ci è stato riferito, ma non ci sono ancora stati forniti ulteriori dettagli sulle specifiche e sui prezzi, che senza dubbio arriveranno.

(Image credit: LG)

Molto più veloce

In sostanza, LG sostiene che il nuovo portatile Gram è in grado di gestire Copilot e le sue funzionalità AI, in particolare le attività AI elaborate localmente sul dispositivo. Ciò include carichi di lavoro tipici come la creazione di immagini o le funzioni di editing basate sull'intelligenza artificiale, che sono integrate rispettivamente nelle app Paint e Photos di Windows 11. La generazione di un'immagine, ad esempio, avverrà molto più rapidamente su un portatile che vanta 120 TOPS.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Per mettere questo dato in prospettiva, se lo si confronta con il Meteor Lake - processore Core Ultra di prima generazione - incluso nell'LG Gram Pro 16 rilasciato all'inizio di quest'anno, quel chip offriva 34 TOPS in totale (10 TOPS dei quali erano forniti dalla NPU). Quindi Lunar Lake non è lontano dal quadruplicare le prestazioni dell'intelligenza artificiale, il che è, ovviamente, un grande salto.