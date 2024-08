Windows 11, gli aggiornamenti senza riavviare saranno presto realtà

Abbiamo già sentito dire che Windows 11 potrebbe ricevere una funzione di "hot-patching" con la versione 24H2, in arrivo nel corso dell'anno, in base alla quale (alcuni) futuri aggiornamenti cumulativi non richiederanno un riavvio, e abbiamo appena ricevuto un altro indizio del fatto che questo potrebbe realizzarsi.

Windows Latest riporta che PhantomOfEarth su X ha segnalato un nuovo articolo di supporto per l'hot-patching in Windows 11, anche se c'è un colpo di scena in quanto è stato evidentemente pubblicato per sbaglio - e rapidamente eliminato da Microsoft.

Il post può ancora essere visualizzato utilizzando la Wayback Machine ma, come potrete vedere dando un'occhiata, l'articolo è solo un copia-incolla delle linee guida per la creazione di un documento di supporto (che, come detto, è stato chiaramente pubblicato per errore).

L'aspetto fondamentale è che Microsoft sta lavorando in background con contenuti relativi all'hot-patching per Windows Ge o Germanium - che è Windows 11 24H2, e Germanium è il nome in codice della nuova piattaforma su cui è costruito - è un forte indizio che si tratta di una novità in arrivo. Se così non fosse, perché lavorare su materiale relativo all'hot-patching, a questo punto?

Un modo semplice per aggiornare Windows 11

Vista la data menzionata nell'articolo, ora cancellato, agosto 2024, si potrebbe pensare che un qualche tipo di aggiornamento da parte di Microsoft sulla funzionalità di hot-patching sia in arrivo per Windows 11 prima della fine di agosto.

Naturalmente, tutto questo potrebbe anche non portare a nulla, ma sembra che questa sia una funzionalità che Microsoft sta pianificando, secondo le precedenti informazioni di Zac Bowden, un affidabile leaker di tutto ciò che riguarda Windows.

In effetti, Bowden ha affermato che è prevista per l'aggiornamento 24H2 e ha spiegato un po' di più come funzionerebbe l'hot-patching in un dump informativo all'inizio di quest'anno. In breve, solo alcuni aggiornamenti cumulativi (le patch mensili che arrivano per Windows 11) verrebbero applicati senza riavvio - due di seguito - prima che venga distribuito il terzo aggiornamento cumulativo di base che richiede un riavvio. In altre parole, due terzi degli aggiornamenti verrebbero applicati a caldo, ma si noti che i grandi aggiornamenti annuali per Windows 11, come il 24H2, richiedono sempre un riavvio, poiché sono di portata molto più ampia.

Sarebbe molto bello poter scaricare e installare sul PC alcune delle patch mensili di Windows 11 senza soluzione di continuità, senza bisogno di riavviare, in modo da poter continuare a lavorare (o a giocare, o a fare qualsiasi cosa si stia facendo).

Inoltre, eliminerà quel piccolo pericolo che si corre ogni volta che si riavvia un PC desktop per un aggiornamento, pregando che non si verifichi un'interruzione di corrente. Infatti, se il PC viene spento durante un aggiornamento di qualsiasi tipo, potrebbe essere una cattiva notizia e causare il danneggiamento dei file e, se si è davvero sfortunati, il mancato avvio del sistema operativo.