MagSafe per iPhone 12 è arrivato, ma senza adattatore

Vi piacerebbe poter caricare l'iPhone insieme all'Apple Watch o agli AirPods? MagSafe Duo è stato realizzato proprio per questo ed è già in commercio.

Il dispositivo MagSafe Duo è stato presentato insieme agli altri accessori MagSafe insieme alla serie iPhone 12 e ora potete acquistarlo direttamente da Apple.

Comunque, per essere un caricabatteria, ha un costo alquanto elevato, dal momento che viene venduto a €149 e che non include l'adattatore da inserire nella presa a muro. Dunque, se non ne avete già uno, dovrete acquistare anche l'adattatore USB-C da 20 W per altri €25.

Dunque non si tratta di un'opzione economica per la ricarica dei gadget. Tuttavia, a differenza di altri caricabatteria che consentono di ricaricare più dispositivi, come i pad wireless Belkin e altri produttori di terzi, si tratta di un prodotto tascabile e leggero.

È opportuno sottolineare che la ricarica a 20 W tramite il MagSafe Duo è possibile solo acquistando un caricabatteria MagSafe "standard" per l'iPhone 12, che garantirà la ricarica rapida. Ma se non volete acquistare un nuovo cavo di ricarica per il MagSafe Duo, potete utilizzare l'adattatore in dotazione con l'iPhone 12.

Come indicato sul sito web Apple, il prodotto è progettato per offrire la ricarica a 11 W con l'adattatore da 20 W. Pertanto, è probabile che il caricabatterie cablato offra velocità maggiori, anche se non permette di ricaricare più di un accessorio alla volta.

Gli accessori Magsafe utilizzano i magneti installati sulla parte posteriore di iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max per connettersi allo smartphone, in questo modo i caricabatteria wireless non rischiano di scivolare via. Inoltre è previsto l'uso per i sistemi di montaggio per l'auto e custodie più sicure.