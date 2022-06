macOS Ventura, il vostro iPhone può diventare una webcam

Apple permetterà agli utenti macOS 13 Ventura di utilizzare la fotocamera del proprio iPhone come webcam grazie alla nuova funzione Continuity Camera. Apple ha pensato a un futuro in cui gli utenti Mac e MacBook assicurano il proprio iPhone sulla cornice del proprio notebook o monitor e utilizzano la fotocamera per migliorare la qualità video durante le chiamate su FaceTime, le riunioni su Teams o Google Meets e molto altro.

Continuity Camera non fa altro che convertire le riprese della fotocamera posteriore del vostro iPhone in una webcam compatibile con le app per macOS 13. Si potranno poi utilizzare funzioni utili come Center Stage e la Modalità Ritratto per migliorare ulteriormente la qualità delle videochiamate.

Apple ha confermato che sta collaborando con Belkin per la creazione di appositi supporti e accessori per collegare l'iPhone sulla cornice del display del vostro MacBook o del monitor. Non sarà necessario invece acquistare del nuovo hardware, in quanto la funzione verrà supportata dai prossimi aggiornamenti software macOS Ventura e iOS 16 in arrivo questo autunno.