MacBook Air, il notebook gaming che non ti aspetti

Vi piacerebbe giocare God of War sul MacBook Air? Ebbene, la cosa è fattibile, ed è stata dimostrata da un possessore del modello Air che ha pubblicato un video online con il gioco in esecuzione.

Il filmato arriva da DueTry8342 su Reddit, e mostra la versione PC di God of War mentre gira tramite CrossOver on a MacBook Air M1 (2020), uno dei primi portatili Apple a usare il chip proprietario (in questo caso il modello base da 8 GB di RAM).

Per chi non lo conoscesse, CrossOver è la risposta per Mac a Wine per Linux, dunque sfrutta un livello di compatibilità per l'esecuzione di software o giochi Windows su macchine Apple.

Come potreste intuire, le impostazioni grafiche sono le minime, tuttavia resta impressionante vedere che God of War gira per lo più bene su questo relativamente umile MacBook M1, fatta eccezione per qualche episodio di stuttering qui e là.

Da notare che fra i commenti sul thread di Reddit, alcuni utenti consigliano di aggiornare DXVK (il livello di "traduzione" basato su Vulkan), dato che potrebbe migliorare le prestazioni, dato che la nuova versione 1.9.3 include delle ottimizzazioni proprio per God of War.