LG presenta un nuovo monitor 38 pollici ultrawide curvo

LG ha presentato in questi giorni un nuovo monitor dalla sigla 38WN95C-W, in contemporanea con altre due versioni, una più adatta al gaming (B) e un altra dalle caratteristiche leggermente semplificate (G). Tra le varie versioni non esistono rilevanti differenze tecniche, in ogni caso. Il punto forte del monitor è il pannello da 38”, con una risoluzione un po’ particolare che ben si adatta ai contenuti di gioco.

LG chiama questa configurazione video QHD+ e comporta la presenza di una matrice di 3840x1600 punti. Si tratta in pratica della versione potenziata della più classica UWQHD (3440x1440) dei monitor gaming, ormai sdoganata da qualche anno a questa parte. La frequenza del pannello è di 144Hz, ma supporta l’overclocking a 170 Hz, con un tempo di risposta di 1ms.

La curvatura dello schermo pari a 2300R è intermedia e sempre più diffusa al giorno d'oggi, poiché adatta sia al gaming che alla produttività e alla fruizione di contenuti video. Lo schermo supporta le due principali metodologie di Active-Sync: FreeSync di AMD e G-Sync di NVIDIA, con una gamma di refresh variabile (VRR) che spazia da 48 a 144 Hz e LFC (Low Framerate Compensation). Il rapporto di contrasto dichiarato è 1000:1, non eccezionale ma in linea con i modelli della concorrenza.

La certificazione VESA è DisplayHDR 600, mentre la copertura della gamma cromatica secondo il più recente standard DCI-P3 è del 98%, che corrisponde all'incirca (per riferimento) a un ottimo valore di copertura del 122% del più tradizionale profilo sRGB. Parlando dello chassis, il monitor offre sia la regolazione dell’inclinazione che dell'altezza per una maggiore praticità, ed è dotato di supporto VESA da 100 mm se si desidera appenderlo alla parete per poter eliminare totalmente lo stand.

Per quanto riguarda le porte, sono presenti una Thunderbolt 3 (USB-C ad alta velocità che supporta DisplayPort e Power Delivery), una DisplayPort 1.4, due porte HDMI 2.0, due USB 3.0 porte (più upstream) e 1 jack per cuffie da 3,5 mm. Nel modello “W” sono anche presenti due piccoli altoparlanti 2x2W, nel caso stiate usando le cuffie e abbiate la necessità di far ascoltare un contenuto al volo a qualcuno.

Infine, per quanto riguarda gli altri modelli, la versione "G" perde la porta Thunderbolt 3 e la porta HDMI 2.0 aggiuntiva, mente quella “B” perde gli altoparlanti, ma integra un anello RGB che sarà la gioia dei gamers. Al momento, 38WN95C-W è in arrivo in alcuni dei principali shop italiani e il prezzo di lancio dovrebbe aggirarsi intorno a 1500 Euro, passibili di sconti e promozioni.