LG G3 avrà una tecnologia OLED di terza generazione davvero impressionante

Il futuro LG G3 OLED utilizza un pannello Micro Lens Array per aumentare la luminosità, come ha confermato l'azienda a TechRadar. È inusuale che LG Electronics confermi quale tipo di pannello OLED stia utilizzando per i prossimi modelli, ed è stata estremamente riservata riguardo a quello presente nel G3, ma l'azienda ha spiegato che alcune versioni del G3 utilizzeranno i cosiddetti pannelli "OLED di terza generazione" di LG Display, utilizzati in quasi tutti i migliori TV OLED.

LG ha mostrato il G3 in occasione di alcuni eventi recenti, e il particolare degno di nota è che il televisore sembra destinato a eguagliare o addirittura superare la luminosità (forse per poco) migliore al mondo del Samsung S95C.

Le versioni da 55, 65 e 77 pollici (ma non da 83 pollici) del G3 utilizzerebbero dunque un pannello Micro Lens Array. LG ha condiviso con noi di TechRadar questi impressionanti dati di misurazione per il G3:

Swipe to scroll horizontally LG G3: misurazioni della luminosità Test Luminosità HDR Vivid mode, finestra al 3% 2,040 nit Calibrated mode, HDR Cinema, finestra al 3% 1,470 nit Calibrated mode, HDR Cinema, finestra al 100% 230 nit

I dati sopra riportati sono stati rilevati da LG. Tuttavia, ci aspettiamo che i valori del 10% e del 100% siano vicini a quelli che otterremo quando testeremo il televisore noi stessi.

Il valore HDR Vivid di oltre 2.040 nit è piuttosto irrealistico per una visione del mondo reale, ma i 1.470 nit per una finestra del 10% in HDR Cinema sono esattamente in linea con quanto abbiamo misurato nello stesso tipo di test con il Samsung S95C, ottenendo un valore di 1.374 nit.

Questi numeri e la presenza di un pannello MLA suggeriscono che il G3 sia in grado di competere con il Philips OLED+908 e il Panasonic MZ2000, entrambi dotati di tecnologia Micro Lens Array.

Il contrasto dell'LG G3 è di un altro mondo, lo abbiamo visto con i nostri occhi. (Image credit: Future)

Se non avete mai sentito parlare di Micro Lens Array, si tratta di una nuova tecnologia destinata ad aumentare radicalmente la luminosità dei televisori OLED. La tecnologia MLA utilizza miliardi di minuscole lenti convesse che vengono posizionate sopra i pixel di un pannello OLED per aumentare la luminosità fino al 150% rispetto agli schermi OLED tradizionali.

LG G3 OLED utilizza la tecnologia Brightness Booster Max abbinata a "META", un algoritmo di aumento della luminosità via software. Si tratta di una tecnologia di ultima generazione, mai vista prima nei televisori, e l'LG G3 sarà il primo sul mercato a utilizzarla quest'anno. (Purtroppo, LG C3 non avrà questa tecnologia).

La presenza di Micro Lens Array non è però l'unica novità degna di nota del G3. I miglioramenti apportati all'elaborazione includono AI Super Upscaling per ridurre il rumore durante l'upscaling dei contenuti; una funzione Tone Mapping Pro migliorata che ora analizza l'immagine in 20.000 zone diverse per migliorare la gestione del contrasto; e un HDR Expression Enhancer che regola il contrasto in modo diverso a seconda che la parte da elaborare sia sullo sfondo o in primo piano dell'immagine.

Lo schermo del G3 OLED riceve un'ulteriore spinta con l'aggiunta del rivestimento Super Anti Reflective, che secondo LG riduce i riflessi di circa il 25% rispetto all'LG C2 OLED dello scorso anno. Si tratta probabilmente della stessa tecnologia che ci ha impressionato tanto nel Philips OLED+908.

Ci sono miglioramenti anche sul fronte dell'audio. La calibrazione del suono del G3 è ora ottimizzata in base al contenuto specifico che si sta guardando, con i suoi altoparlanti che sfoggiano un suono virtuale 9.1.2 grazie all'AI Sound Pro. È presente anche la funzione Auto Balance Control che bilancia i suoni alti e bassi per adattarli meglio agli altoparlanti del televisore.

Come altri nuovi televisori LG del 2023, il G3 OLED supporterà in parte il formato IMAX Enhanced Audio di Disney Plus e il supporto per DTS/DTS: X, anche se li trasmetterà solo in abbinamento a una delle migliori soundbar, senza la possibilità gestire questi formati autonomamente.